Meia-atacante Gabriel Ramos é anunciado pelo Riga, da Letônia

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Após brilhar com a camisa do Torpedo Zhodino, da Bielorrússia, em 2020, o meia-atacante Gabriel Ramos está de casa nova. O jogador acertou sua ida para o Riga, da Letônia. O brasileiro assinou o vínculo por duas temporadas com o clube do leste europeu.

+ Veja a tabela do Mundial de Clubes 2020Com passagens pelas categorias de base de Bahia e Flamengo, Gabriel falou sobre a expectativa na chegada ao novo clube, e espera repetir os bons números que teve na temporada passada. Em 2020, o jogador de 24 anos balançou as redes 12 vezes, além de nove assistências, em 30 jogos disputados.

- As expectativas são as melhores possíveis. Estou muito feliz, motivado e ansioso para poder estrear com a camisa do Riga. Vou dar continuidade no meu trabalho para atender as expectativas da diretoria e dos meus companheiros. Quero continuar o que já venho fazendo dentro de campo e acredito que essa temporada vai ser de muitas conquistas - disse Gabriel.

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Esta será a terceira temporada de Gabriel Ramos na Europa. Apesar de já ter atuado em outros países do leste europeu, como Geórgia e Bielorrússia, o meia-atacante brasileiro espera poder se adaptar o mais breve possível no futebol da Letônia.