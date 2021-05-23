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futebol

Meia-atacante Cesinha marca e Daegu FC mantém invencibilidade na K-League

Com assistência do também brasileiro Edgar, meia-atacante marca o gol da vitória na DGB Arena
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Publicado em 23 de Maio de 2021 às 14:34

LanceNet

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Publicado em 

23 mai 2021 às 14:34
Crédito: (Divulgação/Daegu FC
Neste domingo (23), em partida válida pela K-League, a equipe venceu o Jeonbuk Motors por 1 a 0, se igualou em pontos ao forte adversário e chegou a 4ª colocação no campeonato. A dupla Edgar e Cesinha representou bem o Brasil e brilhou novamente a favor do Daegu FC no futebol sul-coreano.
Veja a tabela do ItalianoEm jogo onde o Jeonbuk tentava escapar de uma sequência de derrotas e o Daegu manter sua invencibilidade que já durava 7 jogos, o torcedor coreano que compareceu ao estádio pode ver uma partida bem equilibrada.
Mesmo com menos posse de bola durante a partida, a equipe do Daegu FC soube chegar ao ataque com perigo com a dupla brasileira Edgar e Cesinha. Aos 25 minutos do segundo tempo, Edgar cabeceou na trave e quase abriu o placar para a equipe.
Três minutos depois, o gol veio em jogada iniciada pelo goleiro Young Eun. Depois do tiro de meta, o atacante Edgar recebeu um passe de cabeça e deu assistência para o meia-atacante Cesinha balançar as redes pela 5ª vez no campeonato.
- Jogar contra o Jeonbuk é sempre difícil, mas acredito que a equipe foi inteligente e soube o momento de ser eficaz. É necessário estar sempre preparado, psicologicamente e fisicamente, para esses jogos. Todos companheiros estão de parabéns. Agora, é o momento de nos prepararmos ainda mais para manter essa invencibilidade - destacou Cesinha.
O próximo desafio de Cesinha e Edgar com a camisa do Daegu FC será na próxima quarta-feira (26), às 7:00, contra o Gimhae City, pela Copa da Coréia.

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