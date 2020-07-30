Meia atacante brasileiro estreia em time cipriota dando assistência

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Recém-chegado ao futebol cipriota, o meia-atacante Gustavo Costa concedeu uma assistência em seu primeiro compromisso pelo Olympiakos Nicosia. Nesta quarta-feira, a equipe do brasileiro realizou um amistoso diante do APOEL em preparação para o início oficial da temporada 2020/21.

- Foi um bom amistoso, me senti muito bem e fiz um bom jogo. Consegui ajudar com assistência no nosso primeiro gol e agora vou continuar trabalhando forte para o campeonato. Iniciei como titular, joguei 65 minutos e acredito ter ido bem - disse Gustavo Costa, que avaliou a preparação do Olympiakos Nicosia:

- A equipe tem mostrado qualidade durante os treinos e amistosos e só precisamos acertar alguns detalhes que durante os treinamentos vamos corrigir para os próximos testes. Estamos evoluindo passo a passo para chegar forte para a liga - concluiu.