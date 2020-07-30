AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Meia atacante brasileiro estreia em time cipriota dando assistência

Gustavo Costa, genro do pentacampeão Rivaldo, entrou em campo
pela primeira vez pelo Olympiakos Nicosia em amistoso
...

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 14:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jul 2020 às 14:26
Crédito: Divulgação
Recém-chegado ao futebol cipriota, o meia-atacante Gustavo Costa concedeu uma assistência em seu primeiro compromisso pelo Olympiakos Nicosia. Nesta quarta-feira, a equipe do brasileiro realizou um amistoso diante do APOEL em preparação para o início oficial da temporada 2020/21.
- Foi um bom amistoso, me senti muito bem e fiz um bom jogo. Consegui ajudar com assistência no nosso primeiro gol e agora vou continuar trabalhando forte para o campeonato. Iniciei como titular, joguei 65 minutos e acredito ter ido bem - disse Gustavo Costa, que avaliou a preparação do Olympiakos Nicosia:
- A equipe tem mostrado qualidade durante os treinos e amistosos e só precisamos acertar alguns detalhes que durante os treinamentos vamos corrigir para os próximos testes. Estamos evoluindo passo a passo para chegar forte para a liga - concluiu.
Genro do pentacampeão Rivaldo, Gustavo Costa foi anunciado como o novo reforço do time do Chipre há quase duas semanas. Revelado no Mogi Mirim, o meia-atacante estava no futebol português desde 2016. Em solo lusitano, defendeu o Portimonense, Penafiel, Estoril Praia e Cova Piedade.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Serviço domiciliar leva coleta de exames e vacinação direto à casa dos pacientes
Imagem de destaque
'Todo mundo corria, se espremendo': como incêndio que matou 28 pessoas devastou bar em Bangcoc
Melhor amiga de jogador, Lidia Souza, publicou foto e entregou presença da influenciadora na celebração
Virginia Fonseca comemora aniversário de Vini Jr. em iate e aparece no colo dele

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados