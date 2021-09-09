Meia assina primeiro contrato profissional com São Caetano e espera por estreia na Copa Paulista

Crédito: Luciano Luiz/São Caetano

Falta pouco mais de uma semana para o início da Copa Paulista, competição que movimenta o futebol de São Paulo no segundo semestre. O São Caetano, que caiu no Paulistão, vai aproveitar a chamada "Copinha" para preparar o seu elenco para a disputa da Série A2 no ano que vem e, principalmente, aproveitar a sua base. Uma das crias do Anacleto Campanella que ganhará uma oportunidade é o meia Arthur Nascimento, de apenas 18 anos.O jogador, que começou na base do São Paulo, onde jogou no sub-15, em 2018, está desde 2019 no Azulão. Em São Caetano ele passou pela equipe sub-17 e sub-20, até assinar agora o seu primeiro contrato como profissional com o clube do ABC Paulista.

- Fiquei muito feliz pelo reconhecimento do meu trabalho. Já venho há algum tempo almejando isso, visando isso. É uma grande oportunidade. Agora é seguir trabalhando, focado para fazer uma boa Copa Paulista. É um grupo muito bom, que me acolheu super bem. Temos tudo para fazer um bom campeonato - afirmou Arthur.

Mesmo sem saber se será titular ou não, o jovem meia se diz ansioso pela primeira partida da competição, marcada para a sexta-feira da próxima semana, dia 17, contra a Portuguesa, às 15h, no Anacleto Campanella.