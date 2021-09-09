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Meia assina primeiro contrato profissional com São Caetano e espera por estreia na Copa Paulista

Arthur Nascimento, de apenas 18 anos, é cria da base do Azulão...

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 19:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 set 2021 às 19:27
Crédito: Luciano Luiz/São Caetano
Falta pouco mais de uma semana para o início da Copa Paulista, competição que movimenta o futebol de São Paulo no segundo semestre. O São Caetano, que caiu no Paulistão, vai aproveitar a chamada "Copinha" para preparar o seu elenco para a disputa da Série A2 no ano que vem e, principalmente, aproveitar a sua base. Uma das crias do Anacleto Campanella que ganhará uma oportunidade é o meia Arthur Nascimento, de apenas 18 anos.O jogador, que começou na base do São Paulo, onde jogou no sub-15, em 2018, está desde 2019 no Azulão. Em São Caetano ele passou pela equipe sub-17 e sub-20, até assinar agora o seu primeiro contrato como profissional com o clube do ABC Paulista.
- Fiquei muito feliz pelo reconhecimento do meu trabalho. Já venho há algum tempo almejando isso, visando isso. É uma grande oportunidade. Agora é seguir trabalhando, focado para fazer uma boa Copa Paulista. É um grupo muito bom, que me acolheu super bem. Temos tudo para fazer um bom campeonato - afirmou Arthur.
Mesmo sem saber se será titular ou não, o jovem meia se diz ansioso pela primeira partida da competição, marcada para a sexta-feira da próxima semana, dia 17, contra a Portuguesa, às 15h, no Anacleto Campanella.
- Não sei se vou jogar ou não, mas estou dando o meu máximo em todos os treinamentos. Estou trabalhando para conquistar o meu espaço e quando a oportunidade chegar, estar preparado. Vai ser uma emoção diferente esse primeiro jogo, por ser o meu primeiro como profissional - destacou.

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