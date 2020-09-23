Meia Alê, do América-MG, está na mira do Galo segundo Lisca

A boa campanha do América-MG em 2020 na Série B e na Copa do Brasil, tem destacado individualmente seus jogadores, que formam um bom conjunto. E, um dos atletas do Coelho, o meia Alê, está na mira do Atlético-MG. Quem revelou o fato foi o técnico Lisca, do time americano depois da classificação na Copa do Brasil, diante da Ponte Preta, quando os mineiros chegaram Às oitavas de final da competição. Alê, de 30 anos, tem chamado a atenção pelo futebol apresentado. Ele pode ter a primeira chance em uma equipe de Série A. Ele tem passagens por Taubaté, Osasco, Grêmio Barueri, Audax Rio, Uberlândia, Coimbra, URT, Caldense e Cuiabá. -Espero que ele fique aqui até o final da Série B, porque sei que tem muitos times de olho nele, inclusive o nosso rival aqui de Minas. Eu mexo com ele diariamente. Ele brinca comigo também, que chega pra todo mundo, sai na imprensa, só pra ele que não. Mas com certeza é um jogador que está chamando muita atenção, não só do Atlético, mas de todo o mercado-disse Lisca, que elogiou muito o jogador. - O Alê é um jogador diferenciado, porque é multifuncional. Faz as três funções que o futebol exige: marca, articula e chega pra fazer gol. Isso que a gente está trabalhando com ele. É um jogador muito importante pro nosso time na construção, troca de ritmo, organiza muito nosso lado esquerdo, marca muito no meio, até porque, em outros times, jogou muitas vezes de volante, segundo volante - disse, para em seguida comentar sua maturidade no futebol. - Aqui ele joga um pouquinho mais adiantado, nesse meio-campo com Zé (Ricardo), Juninho e Alê, com muita dinâmica, muita troca de função também com o extremo do lado esquerdo. Ele constrói muito bem aberto, por dentro também. Realmente é um "jogadoraço", que está crescendo muito no mercado, está evoluindo. Já está com 30 anos, está bem maduro, rodou por muitos clubes menores, aprendeu muito com isso e está valorizando essa oportunidade - completou. Lisca disse ainda que Alê pretende ser treinador no futuro. - Ele, quando largar a carreira, com certeza, e ele já me falou isso, tem ideia de trabalhar na parte técnica e tática do futebol. Acho que tem tudo pra fazer isso. Mas ainda tem mais uns cinco, seis anos para queimar lenha, ganhar bastante dinheiro, e depois ir lá pro nosso lado e começar a viver o futebol do lado da comissão técnica-concluiu.