Médico do Galo diz que Blanco está em fase final de recuperação

O médico do Atlético-MG, Rodrigo Lasmar, disse que o volante Gustavo Blanco está em fase final de recuperação de uma ruptura muscular no quadril, que evitou sua volta aos gramados após dois anos parados por problemas nos joelhos. Lasmar crê que Blanco poderá voltar aos trabalhos nos próximos dias e se juntar ao grupo comandado por Jorge Sampaoli. - Se deus quiser(ele voltará a treinar logo). (Blanco está em) fase final de recuperação. Iniciando trabalhos em campo. Acredito que em alguns dias iremos vê-lo em campo, fazendo trabalho de adaptação. E, aí sim, podendo estar à disposição do treinador e, então, limpando o departamento médico para podermos ter o grupo todo à disposição e poder entrar forte no Campeonato Brasileiro - disse Lasmar à TV Galo. O responsável pelo DM alvinegro também comentou sobre as situações do zagueiro Gabriel, que estava se tratando de uma pubalgia e de Diego Tardelli, que tem previsão de volta aos campos somente em 2021. -(Tardelli) Teve a primeira aparição aqui na Cidade do Galo, depois da cirurgia. Vinha fazendo trabalho de fisioterapia, mas domiciliar. Tínhamos iniciado todo o trabalho de fisioterapia, mas em casa. Ontem(segunda-feira,3) ele já teve condição de se apresentar aqui no CT, para que desse mais um passo na sequência de recuperação. Vem evoluindo muito bem, ainda de muletas, como você viram, dentro de uma programação previamente traçada. Acreditamos que a resposta tem sido positiva, até o momento-explicou o médico, para em seguida dar o boletim médico de Gabriel. - O Gabriel está muito bem, totalmente entregue ao grupo. Já fez a parte da preparação física. Está agora na fase de recuperação das suas melhores condições para que esteja à disposição de Sampaoli. Mas a parte médica, completamente liberado-concluiu.