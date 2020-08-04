Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Médico do Galo diz que Blanco está em fase final de recuperação

Rodrigo Lasmar também comentou sobre as situações do atacante Diego Tardelli e do zagueiro Gabriel...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 ago 2020 às 15:15

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 15:15

Crédito: Blanco se recupera de uma ruptura muscular no quadril, o que impediu sua volta aos campos depois de dois anos parado-(Pedro Souza/Atlético-MG
O médico do Atlético-MG, Rodrigo Lasmar, disse que o volante Gustavo Blanco está em fase final de recuperação de uma ruptura muscular no quadril, que evitou sua volta aos gramados após dois anos parados por problemas nos joelhos. Lasmar crê que Blanco poderá voltar aos trabalhos nos próximos dias e se juntar ao grupo comandado por Jorge Sampaoli. - Se deus quiser(ele voltará a treinar logo). (Blanco está em) fase final de recuperação. Iniciando trabalhos em campo. Acredito que em alguns dias iremos vê-lo em campo, fazendo trabalho de adaptação. E, aí sim, podendo estar à disposição do treinador e, então, limpando o departamento médico para podermos ter o grupo todo à disposição e poder entrar forte no Campeonato Brasileiro - disse Lasmar à TV Galo. O responsável pelo DM alvinegro também comentou sobre as situações do zagueiro Gabriel, que estava se tratando de uma pubalgia e de Diego Tardelli, que tem previsão de volta aos campos somente em 2021. -(Tardelli) Teve a primeira aparição aqui na Cidade do Galo, depois da cirurgia. Vinha fazendo trabalho de fisioterapia, mas domiciliar. Tínhamos iniciado todo o trabalho de fisioterapia, mas em casa. Ontem(segunda-feira,3) ele já teve condição de se apresentar aqui no CT, para que desse mais um passo na sequência de recuperação. Vem evoluindo muito bem, ainda de muletas, como você viram, dentro de uma programação previamente traçada. Acreditamos que a resposta tem sido positiva, até o momento-explicou o médico, para em seguida dar o boletim médico de Gabriel. - O Gabriel está muito bem, totalmente entregue ao grupo. Já fez a parte da preparação física. Está agora na fase de recuperação das suas melhores condições para que esteja à disposição de Sampaoli. Mas a parte médica, completamente liberado-concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Câmara do ES abre concurso público com salário de até R$ 8,3 mil
Imagem de destaque
O 'pulo do gato": por que esperar pelos juros baixos pode custar caro
Imagem de destaque
Navios que não chegam: omissão de escala passa a ser objeto de responsabilização

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados