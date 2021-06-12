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Médico da seleção dinamarquesa afirma que atendimento rápido salvou a vida de Eriksen

Durante entrevista coletiva do técnico Kasper Hjulmand, Morten Boesen disse que precisou fazer massagem cardíaca para reanimar o atleta. Quadro de Eriksen é estável...
LanceNet

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Publicado em 

12 jun 2021 às 18:57

Publicado em 12 de Junho de 2021 às 18:57

Crédito: FRIEDEMANN VOGEL / AFP / POOL
Após a derrota para a Finlândia na estreia da Eurocopa, o médico da seleção da Dinamarca falou sobre o estado do meia Christian Eriksen, que teve um mal súbito no fim do primeiro tempo, mas foi reanimado em atendimento ainda no gramado. Para Morten Boesen, a rápida resposta dos profissionais foi fundamental para que o atleta seguisse vivo.
+ Veja a tabela e os jogos da Eurocopa- Para começar, eu não vou entrar em detalhes porque ainda não voltei a conversar com o Christian e com a sua família. Então, eu só quero falar sobre o que todos vocês (jornalistas) viram - começou Morten Boesen durante a coletiva de imprensa do técnico Kasper Hjulmand.
- Foi bem claro que ele estava inconsciente. Quando cheguei, ele estava virado de lado, respirando e eu conseguia sentir seu pulso, mas do nada isso mudou. Começamos a fazer massagem cardíaca. Com a ajuda rápida advinda da equipe médica e do resto da equipe, nós fizemos o que tínhamos de fazer e conseguimos trazer Eriksen de volta. Ele falou comigo antes de ser levado paro hospital para fazer mais exames - completou.
Eriksen ficou caído no gramado por cerca de quinze minutos antes de sair de maca e ser transferido a um hospital. O quadro do jogador é estável, e ele segue em observação.

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