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Médico da Federação Italiana diz que Eriksen não terá permissão para jogar pela Inter de Milão na Itália

Meio-campista sofreu uma parada cardíaca durante a partida contra a Finlândia, válida pela Eurocopa, e precisou ser ressuscitado ainda dentro de campo...

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 15:44

LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2021 às 15:44
Crédito: Divulgação / Site oficial da Inter de Milão
O médico Francesco Braconaro, da Federação Italiana de Futebol (FIGC), disse que o meia Eriksen precisa retirar o desfibrilador e ter a patologia resolvida para voltar a jogar pela Inter de Milão na Itália. Caso contrário, o jogador não poderá mais atuar no país.
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Braconaro ainda lembrou que existem regras muito rígidas na Itália sobre quem pode ser um atleta profissional, com direito a realização de testes por parte da Federação, e não pelos clubes. Assim, sem saber se poderá contar com Eriksen, a Inter de Milão agiu rápido no mercado e garantiu a contratação do meia turco Hakan Çalhanoglu, ex-Milan.

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