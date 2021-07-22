Médico da Federação Italiana diz que Eriksen não terá permissão para jogar pela Inter de Milão na Itália

O médico Francesco Braconaro, da Federação Italiana de Futebol (FIGC), disse que o meia Eriksen precisa retirar o desfibrilador e ter a patologia resolvida para voltar a jogar pela Inter de Milão na Itália. Caso contrário, o jogador não poderá mais atuar no país.

Braconaro ainda lembrou que existem regras muito rígidas na Itália sobre quem pode ser um atleta profissional, com direito a realização de testes por parte da Federação, e não pelos clubes. Assim, sem saber se poderá contar com Eriksen, a Inter de Milão agiu rápido no mercado e garantiu a contratação do meia turco Hakan Çalhanoglu, ex-Milan.