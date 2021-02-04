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futebol

Médico da Bélgica não garante Hazard na Eurocopa 2021

Kristof Sas afirmou que atacante do Real Madrid sofre com problema crônico e está em um círculo vicioso de lesão difícil de sair. De Bruyne e Mertens não preocupam...
LanceNet

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Publicado em 

04 fev 2021 às 10:21

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 10:21

Crédito: JOSE JORDAN / AFP
Além do Real Madrid, a Bélgica também está preocupada com as condições de Eden Hazard e suas lesões. Kristof Sas, médico da seleção, disse em entrevista ao diário “Nieuwsblad” que o atacante sofre com problemas crônicos e que está em um círculo vicioso. Com isso, a participação do atacante na Eurocopa não é garantia.- Esperamos saber mais, mas é preocupante. É uma recaída crônica que, no final das contas, sempre dá errado. No início, houve um problema no tornozelo, mas as três últimas lesões foram musculares. Eden está em um círculo vicioso e não é fácil sair. Um jogador deve girar, saltar e tudo em grande velocidade. Isto é muito mais difícil durante a reabilitação.
> Veja a tabela da Eurocopa
A Bélgica também tem outros atletas lesionados neste momento, como De Bruyne e Mertens, mas Kristof Sas revelou não estar preocupado com estes nomes, como com Hazard. O atleta do Real Madrid soma sua décima lesão desde que chegou ao clube merengue e não consegue ter uma sequência.

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