Médico da Bélgica não garante Hazard na Eurocopa 2021

Além do Real Madrid, a Bélgica também está preocupada com as condições de Eden Hazard e suas lesões. Kristof Sas, médico da seleção, disse em entrevista ao diário “Nieuwsblad” que o atacante sofre com problemas crônicos e que está em um círculo vicioso. Com isso, a participação do atacante na Eurocopa não é garantia.- Esperamos saber mais, mas é preocupante. É uma recaída crônica que, no final das contas, sempre dá errado. No início, houve um problema no tornozelo, mas as três últimas lesões foram musculares. Eden está em um círculo vicioso e não é fácil sair. Um jogador deve girar, saltar e tudo em grande velocidade. Isto é muito mais difícil durante a reabilitação.