Médico belga diz que Hazard pode ter lesão muscular por conta de estresse

Crédito: JOSE JORDAN / AFP

Após uma nova lesão muscular que deixará Hazard sem atuar com a camisa do Real Madrid entre três a quatro semanas, o médico da seleção belga afirmou que os problemas aparecem por conta do estresse e ansiedade do atleta. Em entrevista ao diário “HLN”, Kris Van Crombrugge acredita que a pressão no jogador é muito alta.

- Eden sempre quer dar o melhor. Acho que ele ultrapassou o limite, que levou seu corpo longe demais. No Real Madrid, as expectativas são grandes. Por fora, Eden dá a impressão de ser imune à pressão, mas ninguém escapa do estresse. Isso pode ter um impacto nos músculos.