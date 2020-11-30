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futebol

Médico belga diz que Hazard pode ter lesão muscular por conta de estresse

Camisa sete do Real Madrid será baixa da equipe entre três a quatro semanas e pode voltar a atuar somente em 2021. Médico afirma que pressão no clube espanhol é muito alta...

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 12:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 nov 2020 às 12:29
Crédito: JOSE JORDAN / AFP
Após uma nova lesão muscular que deixará Hazard sem atuar com a camisa do Real Madrid entre três a quatro semanas, o médico da seleção belga afirmou que os problemas aparecem por conta do estresse e ansiedade do atleta. Em entrevista ao diário “HLN”, Kris Van Crombrugge acredita que a pressão no jogador é muito alta.
- Eden sempre quer dar o melhor. Acho que ele ultrapassou o limite, que levou seu corpo longe demais. No Real Madrid, as expectativas são grandes. Por fora, Eden dá a impressão de ser imune à pressão, mas ninguém escapa do estresse. Isso pode ter um impacto nos músculos.
Hazard saiu contundido na derrota do Real Madrid para o Alavés no último sábado e pode voltar a jogar futebol apenas em 2021. O camisa sete já está descartado dos dois últimos jogos da equipe merengue pela Liga dos Campeões contra o Shakhtar Donetsk e Borussia Monchengladbach e vai perder o clássico contra o Atlético de Madrid pelo Campeonato Espanhol.

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