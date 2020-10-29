Média de gols sofridos dispara no São Paulo e Diniz tenta encontrar solução

Crédito: O técnico Fernando Diniz está preocupado com o número de gols sofridos em 2020 (Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo tem um problema a ser resolvido para a sequência de jogos na temporada: o aumento considerável dos gols sofridos. Nas últimas cinco partidas do Tricolor, a equipe foi vazada em nove oportunidades. Contra o Lanús, foram três tentos do adversário nos 45 minutos finais da partida e o técnico Fernando Diniz está preocupado.

Em 2020, a média de gols sofridos do São Paulo é de 1,3 por jogo - número considerado altíssimo para uma equipe que disputa a elite do futebol nacional. Em 37 partidas incluindo Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, a equipe do Morumbi foi vazada em 46 oportunidades pelos seus adversários.

- Não estamos contentes com o resultado da partida, principalmente com os três gols tomados. A gente tem evoluído, mas precisamos melhorar o sistema defensivo, no que diz tomar gols. Temos que parar de tomar gols - esbravejou o técnico do São Paulo após a derrota, por 3 a 2, para o Lanús.Recentemente, a comissão técnica mexeu na formação do sistema defensivo justamente por entender que o time estava muito exposto. O lateral Léo, antes improvisado como zagueiro, voltou para o banco de reservas e deu espaço para Bruno Alves. O mesmo aconteceu com o meio de campo, com Tchê Tchê dando vaga para Luan na proteção da zaga. Sem Igor Vinícius e Juanfran, lesionados, o São Paulo tem atuado com Tchê Tchê improvisado como lateral.

As alterações surtiram efeito em alguns poucos jogos, mas logo a equipe voltou a oscilar defensivamente e a ceder espaços. No duelo contra o Fortaleza pela Copa do Brasil, por exemplo, foram cinco gols sofridos em apenas duas partidas. Na última quarta, na estreia da Copa Sul-Americana, o Lanús não teve dificuldades para anotar três gols apenas no segundo tempo.