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Média de gols do São Paulo em jogos de mata-mata é o dobro do que em partidas de pontos corridos

A equipe de Hernán Crespo perdeu apenas uma partida em confrontos de mata-mata, sem sofrer uma eliminação sequer em nenhum dos campeonatos que disputa...

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 ago 2021 às 08:00
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O São Paulo venceu mais uma partida de mata-mata na última quarta-feira (4), ao bater o Vasco por 2 a 1 e se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil. Com o placar agregado de 4 a 1, o Tricolor segue com ótimos números em partidas de mata-mata, fazendo o dobro de gols por jogo em comparação com as partidas da equipe em modelos de pontos corridos.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Ao todo, na atual temporada, o São Paulo disputou quatro torneios, ainda jogando três: Paulistão (encerrado), Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão.
No Campeonato Paulista e na Libertadores, os times tiveram fases tanto de pontos corridos, com grupos, quanto fases de mata-mata, nas fases eliminatórias. O time se sagrou campeão do Paulistão e está nas quartas de final da Libertadores.
Nos outros campeonatos, apenas um formato de disputa. No Brasileirão, o torneio é jogado em pontos corridos do início ao fim, enquanto a Copa do Brasil é inteiramente disputada em mata-mata.
Na fase de grupos do Paulistão, o Tricolor marcou 28 gols em 12 partidas, sendo o melhor ataque do torneio. Na fase de grupos da Libertadores, foram marcados nove gols em seis jogos da equipe. Já no Brasileirão, o pior aproveitamento da equipe, com apenas nove gols em 14 partidas. Com isso, o São Paulo marcou 46 gols em 32 jogos de pontos corridos, uma média de 1,44 gols por jogo.
Nos mara-matas do Paulistão, dez gols marcados em quatro partidas. Na Libertadores, o time marcou quatro gols no agregado dos dois jogos das oitavas de final. Na Copa do Brasil, o melhor rendimento do time, que marcou 15 gols em quatro jogos. Na soma, o São Paulo marcou 29 gols em 10 jogos, uma média de 2,9 gols por jogo.
Com esses números, a média de gols por jogo do São Paulo em partidas de mata-mata é o dobro da média de gols por jogo do time em partidas de pontos corridos. O desempenho de Hernán Crespo em partidas de eliminação pelo Tricolor é excelente, com oito vitórias, um empate e apenas uma derrota em dez partidas, sem ser eliminado em nenhum duelo.O próximo jogo da equipe é neste sábado (7), às 19h, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Athlético Paranaense, na Arena da Baixada. Atualmente na 17ª posição da tabela, uma vitória é crucial para o São Paulo melhorar seu desempenho no campeonato e sair da zona de rebaixamento.
Depois, o time entra em campo na terça-feira (10), para enfrentar o Palmeiras, pela primeira partida das quartas de final da Libertadores, no Morumbi. O jogo de volta será disputado na terça-feira seguinte (17), no Allianz Parque.

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