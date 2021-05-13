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Mecenas do Galo, Rubens Menin, compra a Rádio Itatiaia e aumenta presença em negócios de mídia

O maior parceiro comercial do time mineiro vai ampliar seu portfólio e, além da CNN, irá comandar a maior rádio de Minas Gerais...

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 23:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2021 às 23:27
Crédito: Menin, que além de ajudar o Galo, tem uma TV, a CNN, e agora terá uma rádio, a Itatiaia-(Divulgação/MRV
Uma notícia envolvendo o mecenas do Atlético-MG, mexeu com o mercado de mídia de Minas Gerais. O maior parceiro do clube alvinegro comprou a Rádio Itatiaia, há mais de 65 anos sob o comando da família Carneiro, hoje presidida por Emannuel Carneiro. O negócio foi revelado pelo jornal “Estado de Minas” e confirmado peloL!. Assim, Rubens Menin vai ampliar sua atuação dentro da comunicação, pois já tem a CNN, rede jornalística de TV no portfólio de seus negócios. Fundada em 1952, a Rádio Itatiaia é uma das emissoras de rádio mais tradicionais do país e a de maior audiência em Minas Gerais. Especializada em cobertura esportiva e jornalismo, a Rede Itatiaia é composta pela Rádio Itatiaia AM/FM e mais quatro emissoras em Minas Gerais, localizadas em Juiz de Fora, Montes Claros, Ouro Preto e Varginha. O valor do negócio ou detalhes da negociação não foram revelados. Rubens Menin faz parte do grupo de empresários, os 4 R’s (Rubens Menin, Rafael Menin, Renato Salvador e Ricardo Guimarães), que estão auxiliando o Galo no reerguimento financeiro do clube e ainda em um projeto esportivo de longo prazo, visando tornar o time mineiro em uma das potências no futebol sul-americano.

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