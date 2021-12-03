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Mecenas do Atlético-MG promete doar tatuagens para torcedores eternizarem o título Brasileiro

Rubens Menin quer eternizar nos corpos atleticanos o título do bicampeonato Brasileiro, conquistado em cima do Bahia, na quinta-feira, 2 de dezembro...
LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2021 às 12:38

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 12:38

Um dos grandes nomes do atual momento do Atlético, o empresário Rubens Menin, presidente da MRV Engenharia, resolveu dar mais um presente para a torcida atleticana. Além dos milhões colocados no clube para contratações e formação de um time potente, agora ele vai doar tatuagens. Em uma ação especial, os 1.000 primeiros torcedores atleticanos que forem até a Arena MRV - nova casa do Galo que está em construção - a partir de 9h (de Brasília), poderão escolher quatro modelos para marcar na pele o amor pelo clube de forma gratuita.
A ação será por ordem de chegada. Quem quiser fazer uma tatuagem terá de levar 1kg de alimento não perecível que será doado para uma entidade e ser maior de 18 anos. Será necessário ainda levar o teste negativo para Covid-19 realizado até 72h antes do evento ou cartão de vacinação que comprove que a pessoa tomou as duas doses ou dose única.
Crédito: Ostorcedorespoderãodeixaramarcadotítuloalvinegroporcontado'"PapaiMenin"-(Reprodução

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