Mecenas do Atlético-MG promete doar tatuagens para torcedores eternizarem o título Brasileiro

Um dos grandes nomes do atual momento do Atlético, o empresário Rubens Menin, presidente da MRV Engenharia, resolveu dar mais um presente para a torcida atleticana. Além dos milhões colocados no clube para contratações e formação de um time potente, agora ele vai doar tatuagens. Em uma ação especial, os 1.000 primeiros torcedores atleticanos que forem até a Arena MRV - nova casa do Galo que está em construção - a partir de 9h (de Brasília), poderão escolher quatro modelos para marcar na pele o amor pelo clube de forma gratuita.