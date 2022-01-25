'Mbappé vai jogar no Real Madrid na próxima temporada', diz ex-jogador do clube merengue

Entra janela, sai janela, e a especulação de Kyllian Mbappé no Real Madrid sempre toma conta do noticiário. Contudo, de acordo com Fernando Morientes, ex-jogador do clube, o atacante francês do Paris Saint-Germain será atleta dos merengues a partir de julho deste ano.+ Sergio Ramos marca seu primeiro gol, Messi retorna e PSG goleia o Reims no Francês

- Kylian vai para o Real Madrid no ano que vem. Ouvi muito o clube e Florentino (Pérez). O presidente adora-o porque é diferente. Pode jogar muitos anos no Real Madrid - disse o ex-jogador à rádio 'RMC'.

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Mbappé tem vínculo com o PSG até o meio do ano e ainda não renovou com o clube francês. Por isso, o jogador já pode assinar pré-contrato com outra equipe já neste mês. Há algumas semanas, durante premiação do 'Globe Soccer Awards', o atacante afirmou que gostaria de conquistar mais títulos com os parisienses.