Mbappé treina com bola e alimenta esperança de enfrentar a Atalanta

Crédito: C. Gavelle / PSG

O atacante Kilyan Mbappé corre contra o tempo para se recuperar de uma lesão no tornozelo direito e ficar à disposição de Thomas Tuchel para o duelo conta a Atalanta, na próxima quarta-feira, pela Liga dos Campeões. E o final de semana foi de esperança tanto para o jogador, como para o técnico da equipe, e também aos torcedores parisienses.

O Paris Saint-Germain já se encontra em Portugal realizando os ajustes finais para a competição continental, mais precisamente na cidade de Faro, ao sul do país lusitano, e no treinamento de sábado o atacante francês foi a campo, correu em volta do gramado, e também trabalhou com bola.

Mbappé sofreu uma lesão na final da Copa da França, no dia 24 de julho, após dura entrada de Loïc Perrin, do Saint-Étienne. O jogador ficou com o pé imobilizado e se tornou dúvida para a partida.