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futebol

Mbappé treina com bola e alimenta esperança de enfrentar a Atalanta

Atacante francês sofreu entorse no tornozelo direito e é dúvida para a partida...
LanceNet

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Publicado em 

09 ago 2020 às 19:22

Publicado em 09 de Agosto de 2020 às 19:22

Crédito: C. Gavelle / PSG
O atacante Kilyan Mbappé corre contra o tempo para se recuperar de uma lesão no tornozelo direito e ficar à disposição de Thomas Tuchel para o duelo conta a Atalanta, na próxima quarta-feira, pela Liga dos Campeões. E o final de semana foi de esperança tanto para o jogador, como para o técnico da equipe, e também aos torcedores parisienses.
O Paris Saint-Germain já se encontra em Portugal realizando os ajustes finais para a competição continental, mais precisamente na cidade de Faro, ao sul do país lusitano, e no treinamento de sábado o atacante francês foi a campo, correu em volta do gramado, e também trabalhou com bola.
Mbappé sofreu uma lesão na final da Copa da França, no dia 24 de julho, após dura entrada de Loïc Perrin, do Saint-Étienne. O jogador ficou com o pé imobilizado e se tornou dúvida para a partida.
Além de Mbappé, Verratti, com uma lesão na panturrilha, também é dúvida no PSG. O meia Di María será desfalque certo, pois está supenso.

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