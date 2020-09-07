Mbappé testa positivo para Covid-19 e é cortado da seleção francesa

Mais um jogador precisou ser cortado da seleção francesa que disputa a Liga das Nações. Nesta segunda-feira, a federação de futebol da França anunciou que o atacante Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, testou positivo para o novo coronavírus.Segundo comunicado, o resultado do teste do camisa 10 no exame desta manhã foi conhecido após o treinamento final antes da partida contra a Croácia, nesta terça-feira, no Stade de France. Todos os demais jogadores passaram por novos testes, que deram negativo. Mbappé foi liberado e voltou para casa para cumprir isolamento.