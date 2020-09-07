Mbappé testa positivo para Covid-19 e é cortado da seleção francesa

Mais um jogador precisou ser cortado da seleção francesa que disputa a Liga das Nações. Nesta segunda-feira, a federação de futebol da França anunciou que o atacante Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, testou positivo para o novo coronavírus.Segundo comunicado, o resultado do teste do camisa 10 no exame desta manhã foi conhecido após o treinamento final antes da partida contra a Croácia, nesta terça-feira, no Stade de France. Todos os demais jogadores passaram por novos testes, que deram negativo. Mbappé foi liberado e voltou para casa para cumprir isolamento.
Antes de Mbappé, o goleiro Mandanda, do Olympique de Marselha, também testou positivo na quinta-feira da semana passada. O meia Houssem Aouar, do Lyon, também testou positivo, mas antes de se apresentar a Didier Deschamps. Paul Pogba, do Manchester United, foi mais um infectado e não chegou a ser convocado.
No Paris Saint-Germain, clube de Mbappé, outros seis atletas também testaram positivo para a Covid-19, incluindo o brasileiro Neymar. Marquinhos, Icardi, Paredes, Di María e Keylor Navas foram os outros nomes.