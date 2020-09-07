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futebol

Mbappé testa positivo para Covid-19 e é cortado da seleção francesa

Atacante chegou a treinar com os companheiros na manhã desta segunda-feira, mas foi liberado logo após a atividade para cumprir o isolamento em sua casa...

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 16:32

LanceNet

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Publicado em 

07 set 2020 às 16:32
Crédito: JONATHAN NACKSTRAND / AFP
Mais um jogador precisou ser cortado da seleção francesa que disputa a Liga das Nações. Nesta segunda-feira, a federação de futebol da França anunciou que o atacante Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, testou positivo para o novo coronavírus.Segundo comunicado, o resultado do teste do camisa 10 no exame desta manhã foi conhecido após o treinamento final antes da partida contra a Croácia, nesta terça-feira, no Stade de France. Todos os demais jogadores passaram por novos testes, que deram negativo. Mbappé foi liberado e voltou para casa para cumprir isolamento.
Antes de Mbappé, o goleiro Mandanda, do Olympique de Marselha, também testou positivo na quinta-feira da semana passada. O meia Houssem Aouar, do Lyon, também testou positivo, mas antes de se apresentar a Didier Deschamps. Paul Pogba, do Manchester United, foi mais um infectado e não chegou a ser convocado.
No Paris Saint-Germain, clube de Mbappé, outros seis atletas também testaram positivo para a Covid-19, incluindo o brasileiro Neymar. Marquinhos, Icardi, Paredes, Di María e Keylor Navas foram os outros nomes.

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