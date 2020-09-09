Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Mbappé tenta convencer dois atletas a irem para o Paris Saint-Germain

Eduardo Camavinga e Lucas Hernández foram alvos de sondagem do atacante enquanto estavam juntos pela seleção francesa. Operações são complicadas nesta temporada...

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 11:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 set 2020 às 11:00
Crédito: JONATHAN NACKSTRAND / AFP
Durante o período em que esteve com a seleção francesa, o atacante Kyllian Mbappé tentou convencer Eduardo Camavinga e Lucas Hernández a irem para o Paris Saint-Germain, de acordo com a “RMC Sports”. O jovem jogador tenta exercer um papel de embaixador do clube para reforçar o elenco vice-campeão da Champions.Apesar da vontade do atacante, ambas as operações são muito complicadas para esta janela de transferências. O volante do Rennes deve ficar mais uma temporada na equipe e disputar a inédita Liga dos Campeões com o clube em que foi revelado, mas deve deixar o time no ano que vem. O Bayern também não tem interesse em se desfazer do defensor que tem contrato até 2024.
O PSG deve disputar a contratação de Camavinga na próxima temporada contra o Real Madrid e a influência de Mbappé pode fazer diferença. Hernández teve poucos minutos nesta temporada devido a uma lesão no joelho e ao surgimento de Alphonso Davies, mas foi um investimento muito caro dos bávaros. Caso saia, o clube alemão deve querer recuperar os 80 milhões de euros (R$ 506 milhões na cotação atual).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fachada do Congresso Nacional, em Brasília, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal
Eis o tempo de acabar com a neoescravidão
Heliene Del Esposti, Tia Penha e Penha Colodetti
Pantaneiras celebram aniversariantes do mês com jantar em Vitória
Lama cirúrgica
Lama cirúrgica: até polícia do ES foi acionada após sumiço de documentos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados