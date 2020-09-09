Mbappé tenta convencer dois atletas a irem para o Paris Saint-Germain

Durante o período em que esteve com a seleção francesa, o atacante Kyllian Mbappé tentou convencer Eduardo Camavinga e Lucas Hernández a irem para o Paris Saint-Germain, de acordo com a “RMC Sports”. O jovem jogador tenta exercer um papel de embaixador do clube para reforçar o elenco vice-campeão da Champions.Apesar da vontade do atacante, ambas as operações são muito complicadas para esta janela de transferências. O volante do Rennes deve ficar mais uma temporada na equipe e disputar a inédita Liga dos Campeões com o clube em que foi revelado, mas deve deixar o time no ano que vem. O Bayern também não tem interesse em se desfazer do defensor que tem contrato até 2024.
O PSG deve disputar a contratação de Camavinga na próxima temporada contra o Real Madrid e a influência de Mbappé pode fazer diferença. Hernández teve poucos minutos nesta temporada devido a uma lesão no joelho e ao surgimento de Alphonso Davies, mas foi um investimento muito caro dos bávaros. Caso saia, o clube alemão deve querer recuperar os 80 milhões de euros (R$ 506 milhões na cotação atual).