Mbappé tenta convencer dois atletas a irem para o Paris Saint-Germain

Durante o período em que esteve com a seleção francesa, o atacante Kyllian Mbappé tentou convencer Eduardo Camavinga e Lucas Hernández a irem para o Paris Saint-Germain, de acordo com a “RMC Sports”. O jovem jogador tenta exercer um papel de embaixador do clube para reforçar o elenco vice-campeão da Champions.Apesar da vontade do atacante, ambas as operações são muito complicadas para esta janela de transferências. O volante do Rennes deve ficar mais uma temporada na equipe e disputar a inédita Liga dos Campeões com o clube em que foi revelado, mas deve deixar o time no ano que vem. O Bayern também não tem interesse em se desfazer do defensor que tem contrato até 2024.