Mbappé tem reunião marcada com cúpula do Paris Saint-Germain nesta quinta-feira para decidir futuro

Crédito: Divulgação / Site oficial do PSG

O atacante Mbappé retorna aos treinamentos pelo Paris Saint-Germain nesta quinta-feira. Mas além dos trabalhos de pré-temporada, o jogador tem uma reunião marcada com a cúpula do clube francês, segundo o "As", e as conversas por sua transferência podem tomar mais forma.Os dirigentes buscam reforços de alto nível e nesta janela de transferências já trouxeram Donnarumma, melhor atleta da última Eurocopa, Sergio Ramos, Wijnaldum e Hakimi. Além destes, o PSG também visualiza a chegada de Pogba para montar um time competitivo e convencer o jovem campeão do mundo a renovar seu vínculo.

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No entanto, Mbappé já recusou três ofertas por uma extensão contratual, mas também não força uma saída ao Real Madrid. O clube espanhol tampouco pressiona os franceses, pois não há o interesse em gerar um desgaste entre as partes.