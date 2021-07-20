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Mbappé tem reunião marcada com cúpula do Paris Saint-Germain nesta quinta-feira para decidir futuro

Atacante retorna aos treinamentos sob comando do técnico Mauricio Pochettino no dia 22 de julho e conversas por transferência podem avançar...

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 13:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jul 2021 às 13:09
Crédito: Divulgação / Site oficial do PSG
O atacante Mbappé retorna aos treinamentos pelo Paris Saint-Germain nesta quinta-feira. Mas além dos trabalhos de pré-temporada, o jogador tem uma reunião marcada com a cúpula do clube francês, segundo o "As", e as conversas por sua transferência podem tomar mais forma.Os dirigentes buscam reforços de alto nível e nesta janela de transferências já trouxeram Donnarumma, melhor atleta da última Eurocopa, Sergio Ramos, Wijnaldum e Hakimi. Além destes, o PSG também visualiza a chegada de Pogba para montar um time competitivo e convencer o jovem campeão do mundo a renovar seu vínculo.
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No entanto, Mbappé já recusou três ofertas por uma extensão contratual, mas também não força uma saída ao Real Madrid. O clube espanhol tampouco pressiona os franceses, pois não há o interesse em gerar um desgaste entre as partes.
Faltando menos de um ano para o fim de seu vínculo com o Paris Saint-Germain, os fraceses não tem muitas opções nas mãos. Ou vendem o jogador nas próximas semanas ou correm o risco de perdê-lo sem custos ao final da temporada.

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