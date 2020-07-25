Mbappé tem lesão confirmada, e se torna dúvida para Liga dos Campeões

Crédito: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

O atacante Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, pode perder a reta final da temporada com o clube francês. Depois de deixar o campo mancando com dores no tornozelo direito na final da Copa da França na última sexta-feira, o camisa 7 passou por exames neste sábado, que constaram lesão.

Segundo informou o PSG, Mbappé precisará ser reavaliado em três dias para saber a gravidade da lesão. O clube, entretanto, descartou, a principio, qualquer tipo de fratura ou ruptura ligamentar.

O jogador sofreu uma entorse após dura entrada do zagueiro e capitão do Saint-Étienne, Loïc Perrin, que foi expulso no lance. Mbappé deixou o gramado e foi direto para o vestiário. No segundo tempo, o atleta voltou para o banco de reservas, porém, andando com a ajuda de muletas.