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Mbappé tem lesão confirmada, e se torna dúvida para Liga dos Campeões

Jogador deixou o campo na final da Copa da França após dura entada de Loïc Perrin e voltou para o banco de reservas andando com muletas...
LanceNet

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Publicado em 

25 jul 2020 às 12:41

Publicado em 25 de Julho de 2020 às 12:41

Crédito: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP
O atacante Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, pode perder a reta final da temporada com o clube francês. Depois de deixar o campo mancando com dores no tornozelo direito na final da Copa da França na última sexta-feira, o camisa 7 passou por exames neste sábado, que constaram lesão.
Segundo informou o PSG, Mbappé precisará ser reavaliado em três dias para saber a gravidade da lesão. O clube, entretanto, descartou, a principio, qualquer tipo de fratura ou ruptura ligamentar.
O jogador sofreu uma entorse após dura entrada do zagueiro e capitão do Saint-Étienne, Loïc Perrin, que foi expulso no lance. Mbappé deixou o gramado e foi direto para o vestiário. No segundo tempo, o atleta voltou para o banco de reservas, porém, andando com a ajuda de muletas.
Mbappé já é praticamente desfalque certo para a final da Copa da Liga Francesa, contra o Lyon, na sexta-feira. A expectativa agora é acerca da recuperação do jogador para as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. O PSG encara a Atalanta, no dia 12 de agosto, em Lisboa.

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