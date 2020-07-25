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Mbappé tem lesão confirmada e é dúvida para Champions

Em comunicado divulgado na manhã deste sábado (25), o clube francês informou que o quadro do atacante deve ser reavaliado em 72 horas

Publicado em 25 de Julho de 2020 às 19:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2020 às 19:56
Mbappé disse apoiar atletas negros que decidirem sair de campo por gestos de racismo
O diagnóstico tira Mbappé da final da Copa da Liga Francesa, na próxima sexta-feira (31). Crédito: AP
Depois de conquistar a Copa da França com o Paris Saint Germain diante do Saint-Étienne, Kylian Mbappé teve uma entorse no tornozelo direito diagnosticada. Em comunicado divulgado na manhã deste sábado (25), o clube francês informou que o quadro do atacante deve ser reavaliado em 72 horas.
O diagnóstico tira Mbappé da final da Copa da Liga Francesa, na próxima sexta-feira (31). O jogador também pode desfalcar o PSG nas quartas de final da Liga dos Campeões, no dia 12 de agosto, contra o Atalanta.
Em apoio ao amigo, Neymar publicou no Instagram uma foto ao lado do camisa 7 e escreveu: "Meu irmão." Em resposta ao post, Mbappé disse: "Te amo, irmão. Fique calmo."
A partida desta sexta-feira foi marcada pela violenta entrada em Mbappé, que precisou sair de campo ainda no primeiro tempo. Aos 26 minutos, o jogo foi paralisado após o francês receber um carrinho violento de Perrin, que acabou sendo expulso após revisão do lance no VAR.
Mbappé deixou o gramado chorando e mancando, com fortes dores no tornozelo. Após o fim do jogo, o atleta chegou a dizer que acreditava que seu tornozelo teria "estralado um pouco" no lance.

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