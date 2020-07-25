Mbappé sofre lesão, e vira preocupação para Liga dos Campeões

Crédito: FRANCK FIFE / AFP

O atacante Kylian Mbappé virou motivo de preocupação no Paris Saint-Germain. Durante a final da Copa da França nesta sexta-feira, entre PSG e Saint-Étienne, o jogador sofreu dura entrada do zagueiro e capitão do time adversário, Loïc Perrin, e deixou o gramado mancando.

No segundo tempo, Mbappé voltou para o banco de reservas com o pé imobilizado e estava andando com a ajuda de muletas. Ainda não se sabe a gravidade da lesão, que foi no tornozelo direito do francês.