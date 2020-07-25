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futebol

Mbappé sofre lesão, e vira preocupação para Liga dos Campeões

Jogador sofreu dura entrada do capitão do Saint-Étienne, Loïc Perrin, que foi expulso, e deixou o gramado mancando. Francês imobilizou o pé direito e vira preocupação...
LanceNet

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Publicado em 

24 jul 2020 às 21:07

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 21:07

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
O atacante Kylian Mbappé virou motivo de preocupação no Paris Saint-Germain. Durante a final da Copa da França nesta sexta-feira, entre PSG e Saint-Étienne, o jogador sofreu dura entrada do zagueiro e capitão do time adversário, Loïc Perrin, e deixou o gramado mancando.
No segundo tempo, Mbappé voltou para o banco de reservas com o pé imobilizado e estava andando com a ajuda de muletas. Ainda não se sabe a gravidade da lesão, que foi no tornozelo direito do francês.
O Paris Saint-Germain tem pela frente a final da Copa da Liga Francesa, contra o Lyon, na próxima sexta-feira (31) e também a reta final da Liga dos Campeões, em agosto. O clube francês encara a Atalanta, nas quartas de final, no dia 12, em Lisboa.

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