Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Mbappé sobre protagonismo no PSG: 'Neymar é o centro do projeto'

Atacante francês afirmou que seu papel no clube é ajudar o brasileiro e revelou grande ajuda do camisa 10 nos vestiários do clube desde quando foi contratado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 fev 2021 às 09:13

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 09:13

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Em entrevista à revista “France Football”, Mbappé afirmou que Neymar é o centro do projeto do Paris Saint-Germain e que sua função é ajudar o brasileiro. O atacante francês também afirmou que o camisa 10 é o melhor jogador do mundo por tudo o que faz dentro de campo e rasgou elogios ao companheiro.- O status estava estabelecido desde que cheguei em Paris: Neymar é o centro do projeto e estou aqui para ajudá-lo. Neymar sabe tudo, é o melhor do mundo. Não é um jogador simplesmente que dá espetáculo e baila quando estamos ganhando de 5 a 0. Sabe fazer coisas espetaculares com o 0 a 0. Não sei se as pessoas são conscientes, mas Neymar compreende tudo.
> Veja a tabela da Ligue 1
Mbappé também tratou de desmistificar a imagem de uma pessoa arrogante do brasileiro e disse que a estrela do time teve um papel essencial na adaptação do francês quando chegou, ainda jovem, ao PSG. A dupla entra em campo nesta quarta-feira para encarar o Nimes e tentar recuperar a liderança da Ligue 1.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados