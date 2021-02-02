Mbappé sobre protagonismo no PSG: 'Neymar é o centro do projeto'

Em entrevista à revista “France Football”, Mbappé afirmou que Neymar é o centro do projeto do Paris Saint-Germain e que sua função é ajudar o brasileiro. O atacante francês também afirmou que o camisa 10 é o melhor jogador do mundo por tudo o que faz dentro de campo e rasgou elogios ao companheiro.- O status estava estabelecido desde que cheguei em Paris: Neymar é o centro do projeto e estou aqui para ajudá-lo. Neymar sabe tudo, é o melhor do mundo. Não é um jogador simplesmente que dá espetáculo e baila quando estamos ganhando de 5 a 0. Sabe fazer coisas espetaculares com o 0 a 0. Não sei se as pessoas são conscientes, mas Neymar compreende tudo.