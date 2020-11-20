Mbappé só sai do PSG para o Real Madrid ou Inglaterra, diz fonte

Uma fonte próxima a Mbappé revelou ao “L’Equipe” que o Paris Saint-Germain não ofereceu nenhuma proposta de renovação contratual pelo atacante até o momento. A mesma pessoa afirmou que o francês só jogaria no Real Madrid ou em clubes da Inglaterra caso não renovasse seu vínculo com o clube atual.Os merengues não realizaram nenhuma transferência na última janela de verão por conta da crise provocada pela Covid-19, mas também tentando manter dinheiro nos cofres para investir em Mbappé ao final desta temporada. Na Inglaterra, o Liverpool é o time mais cotado para levar o atacante por conta do desejo de Jurgen Klopp.