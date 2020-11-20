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Mbappé só sai do PSG para o Real Madrid ou Inglaterra, diz fonte

Jornal francês revelou que o Paris Saint-Germain ainda não fez nenhuma proposta para renovar o contrato do jovem francês que termina em 2022...
LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2020 às 10:29

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 10:29

Crédito: SEBASTIEN SALOM-GOMIS / AFP
Uma fonte próxima a Mbappé revelou ao “L’Equipe” que o Paris Saint-Germain não ofereceu nenhuma proposta de renovação contratual pelo atacante até o momento. A mesma pessoa afirmou que o francês só jogaria no Real Madrid ou em clubes da Inglaterra caso não renovasse seu vínculo com o clube atual.Os merengues não realizaram nenhuma transferência na última janela de verão por conta da crise provocada pela Covid-19, mas também tentando manter dinheiro nos cofres para investir em Mbappé ao final desta temporada. Na Inglaterra, o Liverpool é o time mais cotado para levar o atacante por conta do desejo de Jurgen Klopp.
Por enquanto, o atleta segue esperando uma proposta do PSG que seja atrativa tanto do ponto de vista econômico, e que o coloque no mesmo patamar de Neymar, mas também do aspecto esportivo. O jovem estrela tem contrato até 2022 e diversas equipes esperam restar apenas um ano de vínculo para abordar o jogador.

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