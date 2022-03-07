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Mbappé se machuca em treino do PSG e vira dúvida contra o Real Madrid pela Champions League

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira por uma vaga nas quartas de final da competição; francês foi o autor do gol do confronto de ida
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LanceNet

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Publicado em 

07 mar 2022 às 12:12

Publicado em 07 de Março de 2022 às 12:12

O Paris Saint-Germain pode ter um grande desfalque para a partida contra o Real Madrid, nesta quarta-feira, pelas oitavas de final da Champions League. Segundo o ‘RMC Sport’, Mbappé sofreu uma pancada no pé direito no treino desta segunda-feira e vai passar por exames para identificar uma possível lesão.> Viagem de Cristiano Ronaldo em dia de clássico surpreende vestiário do Manchester United
Na partida de ida, Mbappé foi o nome do jogo ao marcar um golaço no fim que definiu a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Real Madrid. O PSG vai ao Santiago Bernabéu com a vantagem de um gol no placar e vale lembrar que o critério do gol fora não existe mais na Champions League.
Na temporada, Mbappé é o principal jogador da equipe de Mauricio Pochettino. O francês já conta com 24 gols e 14 assistências em 34 jogos com a camisa do Paris Saint-Germain.
Crédito: MbappéédúvidadoPSGcontraoRealMadrid,pelaChampionsLeague(Foto:SEBASTIENBOZON/AFP

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