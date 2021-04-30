Mbappé se lesiona e vira dúvida para a partida de volta contra o Manchester City

Kylian Mbappé é dúvida para o confronto contra o Manchester City. Nesta sexta-feira, o clube anunciou que o francês sofreu uma lesão na panturrilha e não terá condições de jogo contra o Lens, neste sábado. O tempo de recuperação não foi informado.
Em coletiva, Mauricio Pochettino, treinador do Paris Saint-Germain, disse ter esperanças de que não seja nada grave e que o atacante possa estar em campo na próxima terça-feira, em Manchester.- Mbappé tem um desconforto na panturrilha direita. Esperamos que isso não tenha importância e que ele volte conosco em breve.
O Paris Saint-Germain enfrenta o Manchester City pela volta da Liga dos Campeões. Em casa, os parisienses foram derrotados por 2 a 1. A bola rola na terça-feira, às 16h (de Brasília).