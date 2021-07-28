Mbappé revela objetivo pelo PSG: 'O meu maior sonho é ganhar a Champions'

Crédito: FRANCK FIFE / AFP

Kylian Mbappé revelou ter o sonho de conquistar uma Champions League com o Paris Saint-Germain. O atacante, que ainda não renovou o seu contrato com a equipe francesa, vive uma situação difícil no clube, pois poderá assinar um pré-contrato com outro time em janeiro de 2022.

Veja a tabela do Francês- O meu maior sonho é ganhar a Champions League com o Paris Saint-Germain, seria algo formidável. Também gostaria de ganhar outra Copa do Mundo pela França - disse Kylian Mbappé, um dos principais jogadores da equipe do PSG.

Apesar da declaração de Mbappé, o atleta francês ainda não renovou o seu contrato com o Paris Saint-Germain. Segundo o jornal L'Equipe, o jogador, que tem vínculo com a equipe até junho de 2022, o atacante não deseja estender o seu contrato com o clube.

Nas duas últimas edições de Champions League, o Paris Saint-Germain sonhou com o título da competição, mas foi parado por grandes adversários. O clube alcançou a final na temporada 2019/2020, mas perdeu por 1 a 0 para o Bayern de Munique.