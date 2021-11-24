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Mbappé reconquista a confiança do vestiário do Paris Saint-Germain

Durante a última janela de transferências, diversos atletas, entre eles Neymar, não entendiam o motivo pelo qual o atacante francês buscava uma saída do clube...
LanceNet

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Publicado em 

24 nov 2021 às 08:31

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 08:31

O atacante Mbappé reconquistou a confiança do vestiário do Paris Saint-Germain após a polêmica tentativa de saída do clube francês para o Real Madrid, assegura o "L'Équipe". Na época, diversos atletas, entre eles Neymar, não entendiam o desejo do camisa sete por uma transferências.As informações indicam que a chegada de Hakimi, com quem o campeão do mundo vem construindo uma grande amizade, e o tato do técnico Mauricio Pochettino tem sido fatores chaves para que a estrela volte a se sentir bem diante do elenco.
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Além das questões extra-campo, Mbappé tem sido decisivo nos gramados para o PSG. Além dos oito gols nas 17 partidas disputadas até o momento, o jovem de 22 anos já contribuiu com 22 assistências e está sendo o melhor atleta do clube francês.
O atacante tem contrato até 2022 e poderá negociar uma transferência com uma nova equipe a partir da janela de janeiro. O camisa sete já demonstrou desejo em vestir a camisa do Real Madrid e até agora não renovou o contrato com o Paris Saint-Germain.
Crédito: MbappévemtendoótimosnúmerosnaatualtemporadacomacamisadoPSG(FOTO:TwitterdoPSG

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