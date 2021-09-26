Mbappé reclama de Neymar durante vitória do Paris Saint-Germain

Crédito: SEBASTIEN BOZON / AFP

O atacante Kylian Mbappé reclamou de Neymar durante a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Montpellier por 2 a 0 pela Ligue 1 no último sábado. Após o segundo gol da equipe de Mauricio Pochettino, marcado por Draxler e com assistência do brasileiro, o francês foi flagrado pelas câmeras do "Canal+" conversando com Gueye e dizendo "ele não passa para mim".Mbappé deixou o campo aos 42 minutos da segunda etapa e insatisfeito com algumas tomadas de decisões do camisa 10 do PSG. E a assistência de Neymar para o alemão dar números finais ao marcador saiu momentos após o jovem de 22 anos sentar no banco de reservas.

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Após três temporadas atuando juntos e sinalizando muita parceria no vestiário, esta é a primeira vez que se observa uma reclamação mais veemente entre os companheiros de clube. E até o momento não houve comentários das duas partes sobre o caso.