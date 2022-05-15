Mbappé recebe troféu de melhor jogador do Francês e afirma que anunciará futuro 'em breve'

O francês Kylian Mbappé, do PSG, foi eleito o melhor jogador do Campeonato Francês pela União Nacional dos Futebolistas Profissionais (UNFP). A premiação dos destaques da competição foi realizada na noite deste domingo. O jogador, que tem contrato com o clube até o dia 30 de junho, aproveitou a ocasião para avisar que revelará seu futuro em breve.

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- Eu vou anunciar oficialmente a minha decisão sobre o futuro antes de me juntar à seleção francesa, em junho. Não posso dizer muito sobre o meu futuro, mas vocês vão saber em breve. Está quase decidido. Agora não é o momento - declarou o atacante.

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O francês, que comemorou o título do PSG por antecipação no dia 23 de abril, é o artilheiro da competição, com 25 gols em 34 jogos, além de ter dado 19 assistências. Ele também ganhou esse troféu da UNFP em 2019 e 2021. Em 2020, o prêmio não foi entregue, em meio à pandemia.

Ele derrubou nomes como Wissam Ben Yedder (Monaco), Lucas Paquetá (Lyon), Dimitri Payet (Olympique de Marselha) e Martin Terrier (Rennes).

Treinador do Rennes na 'seleção' do Francês

O "time ideal" da temporada do Francês ficou escalado com: Donnarumma (PSG); Clauss (Lens), Marquinhos (PSG), Saliba (Olympique de Marselha) e Nuno Mendes (PSG); Fofana (Lens), Tchouaméni (Monaco) e Payet (Olympique de Marselha); Terrier (Rennes), Ben Yedder (Monaco) e Mbappé (PSG). O melhor goleiro foi Gianluigi Donnarumma (PSG). Bruno Génésio, do Rennes, foi eleito o melhor técnico. William Saliba, do Olympique de Marselha, ficou com a honraria de revelação ano, e o melhor futebolista francês no exterior foi Karim Benzema, do Real Madrid.