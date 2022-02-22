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futebol

Mbappé quer ser o cobrador de pênaltis do Paris Saint-Germain

Nos dois últimos jogos, Lionel Messi desperdiçou uma cobrança contra o Real Madrid, pela Champions League, enquanto Neymar perdeu diante do Nantes, pelo Campeonato Francês...

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 08:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 fev 2022 às 08:37
Após ver Lionel Messi e Neymar desperdiçando pênaltis em partidas consecutivas, Mbappé quer se tornar o cobrador oficial do clube, segundo o "L'Équipe". Internamente, o camisa sete afirmou estar preparado para assumir a responsabilidade até o fim da temporada.Mauricio Pochettino, comandante do PSG, não definiu nenhum dos três principais como o cobrador oficial. No entanto, Mbappé é quem tem o melhor aproveitamento, tendo convertido três de quatro pênaltis, enquanto o brasileiro e o argentino tem o percentual de apenas 50% de acerto na atual temporada.
> Veja a tabela da Champions League
O desempenho do Paris Saint-Germain em cobranças de pênaltis é ruim. Em 2021/2022, o clube tem apenas 70% de aproveitamento, abaixo dos 73% que teve em 2015/2016. Apenas 12 equipes na Europa, entre elas Arsenal e Roma, possuem uma amostra pior.
Vale recordar que Neymar e Cavani, quando estava no PSG, se desentenderam em campo e nos bastidores por conta de cobranças de pênaltis. Quando o camisa 10 chegou em Paris, o uruguaio era o batedor oficial, mas o brasileiro roubou o posto do centroavante.
Crédito: MbappéquertermaisresponsabilidadesnoPSG(Foto:FRANCKFIFE/AFP

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