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futebol

Mbappé quer reunião com presidente do PSG para definir futuro

Atacante planeja falar abertamente com Nasser Al-Khelaifi sobre desejo em deixar o Paris Saint-Germain e ser negociado com o Real Madrid...

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 08:32

LanceNet

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Publicado em 

16 ago 2021 às 08:32
Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Mbappé busca uma reunião com Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, para transmitir o desejo abertamente em deixar a equipe francesa e ser negociado com o Real Madrid, segundo o "El Chiringuito". No entanto, o atacante não deve realizar ameaças ou fazer exigências neste encontro.Na última semana, a imprensa italiana havia publicado que o atleta planejava se manifestar publicamente o desejo em deixar o Paris Saint-Germain. Porém, o atleta está em dúvidas, pois acredita que colocar este plano em prática soaria como uma ameaça.
> Veja a tabela da Ligue 1
Na França, o clima não é dos melhores para Mbappé. No último sábado, o PSG entrou em campo para jogar diante do Strasbourg e, antes da partida iniciar, o craque teve seu nome vaiado por grande parte dos torcedores presentes no Parque dos Príncipes quando foi anunciado.
No jogo, o atacante foi importante tendo marcado um gol e ajudado sua equipe na construção da vitória por 4 a 2 pela Ligue 1. E apesar dos gols e do grande time que o Paris Saint-Germain montou, o futuro de Mbappé parece longe da França, seja nos próximos 15 dias ou apenas em 2022.

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