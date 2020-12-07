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Mbappé quer garantias esportivas para renovar contrato com o PSG

Atacante francês quer um time que lute pelo título da Liga dos Campeões e está atento a renovação de Neymar. Caso deixe o PSG, jogador pode se prejudicar economicamente...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2020 às 08:32

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 08:32

Crédito: SEBASTIEN SALOM-GOMIS / AFP
Para renovar contrato com o Paris Saint-Germain, o atacante Kylian Mbappé quer garantias esportivas, revela o portal “Le Parisien”. O francês quer estar em uma equipe que lute pelo título da Liga dos Campeões. Com isso, o camisa 11 também está atento com relação às tentativas de extensão de vínculo de Neymar.O portal explica que, caso decida sair do PSG, o jogador pode sair prejudicado do ponto de vista econômico. Tanto Real Madrid quanto Liverpool, os dois principais interessados nos serviços do atleta, não devem bancar o salário de 1,9 milhão de euros (R$ 11,9 milhões) por mês que o jovem recebe atualmente.
No último sábado, após a vitória do PSG sobre o Montpellier pelo Campeonato Francês, Leonardo, diretor de futebol do clube, afirmou que as negociações com Mbappé estavam avançando. O atleta possui acordo até 2022 e os dirigentes esperam que um novo pacto seja firmado antes do final da temporada.

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