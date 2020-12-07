Mbappé quer garantias esportivas para renovar contrato com o PSG

Para renovar contrato com o Paris Saint-Germain, o atacante Kylian Mbappé quer garantias esportivas, revela o portal “Le Parisien”. O francês quer estar em uma equipe que lute pelo título da Liga dos Campeões. Com isso, o camisa 11 também está atento com relação às tentativas de extensão de vínculo de Neymar.O portal explica que, caso decida sair do PSG, o jogador pode sair prejudicado do ponto de vista econômico. Tanto Real Madrid quanto Liverpool, os dois principais interessados nos serviços do atleta, não devem bancar o salário de 1,9 milhão de euros (R$ 11,9 milhões) por mês que o jovem recebe atualmente.