Mbappé quer fazer história com PSG e diz que tem que vencer os melhores

Crédito: DAVID RAMOS / AFP

A final da Liga dos Campeões será disputada neste domingo, às 16h (horário de Brasília), e Kyllian Mbappé, atacante do Paris Saint-Germain, está empolgado com a possibilidade de disputar o jogo mais importante de sua vida com a camisa de um clube de futebol. O jovem já foi campeão da Copa do Mundo com a França e sabe o que é uma partida grande, mas quer concretizar o sonho que começou quando se transferiu do Monaco para a capital do seu país em 2017.

- Este é exatamente o motivo da minha vinda para cá, queria marcar história no país. O clube passou por algumas decepções, mas nós não desistimos e vencer esta competição com um clube francês seria ótimo.Uma equipe francesa não conquista o torneio desde 1993, quando o Olympique de Marseille foi campeão. E o atacante quer mostrar que o PSG está entre os melhores caso vença a equipe do Bayern de Munique, um dos times mais empolgantes da temporada.

- Quando você quer ser o melhor, tem que vencer o melhor. Temos que jogar nosso jogo e depois ver o que acontece, mas esperamos trazer a taça para Paris. Quanto mais os dias passam, melhor me sinto.