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futebol

Mbappé quer fazer história com PSG e diz que tem que vencer os melhores

Atacante de 21 anos estará em campo na partida mais importante de sua vida com um clube desde que se tornou profissional. Atleta já foi campeão do mundo com a França...
LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2020 às 12:50

Publicado em 23 de Agosto de 2020 às 12:50

Crédito: DAVID RAMOS / AFP
A final da Liga dos Campeões será disputada neste domingo, às 16h (horário de Brasília), e Kyllian Mbappé, atacante do Paris Saint-Germain, está empolgado com a possibilidade de disputar o jogo mais importante de sua vida com a camisa de um clube de futebol. O jovem já foi campeão da Copa do Mundo com a França e sabe o que é uma partida grande, mas quer concretizar o sonho que começou quando se transferiu do Monaco para a capital do seu país em 2017.
- Este é exatamente o motivo da minha vinda para cá, queria marcar história no país. O clube passou por algumas decepções, mas nós não desistimos e vencer esta competição com um clube francês seria ótimo.Uma equipe francesa não conquista o torneio desde 1993, quando o Olympique de Marseille foi campeão. E o atacante quer mostrar que o PSG está entre os melhores caso vença a equipe do Bayern de Munique, um dos times mais empolgantes da temporada.
- Quando você quer ser o melhor, tem que vencer o melhor. Temos que jogar nosso jogo e depois ver o que acontece, mas esperamos trazer a taça para Paris. Quanto mais os dias passam, melhor me sinto.
Mbappé foi peça fundamental na dura vitória do PSG contra a Atalanta nas quartas de final e conseguiu participar bem no triunfo contra o RB Leipzig. O atacante de 21 anos está prestes a fazer história e pode encher sua prateleira de títulos que já conta com 12 títulos desde que se tornou profissional.

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