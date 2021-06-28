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futebol

Mbappé perde pênalti decisivo, Suíça bate a França e classifica-se para as quartas da Euro

Em partida emocionante, suíços conseguiram a vitória nas penalidades para alcançar a classificação na Eurocopa; Espanha é a adversária das quartas...

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 18:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jun 2021 às 18:49
Crédito: FRANCK FIFE / POOL / AFP
Nesta segunda-feira, a Seleção Francesa e a Seleção Suíça se enfrentaram na National Arena, na cidade de Bucareste, pelas oitavas de final da Eurocopa. O confronto, no tempo normal, terminou em empate por 3 a 3, e França marcou com Benzema (duas vezes) e Pogba, enquanto a Suíça marcou com Seferovic (duas vezes) e Gavranovic. Nos pênaltis, a vitória foi para Suíça por 5 a 4.
Veja o mata-mata da EurocopaZEBRA?No início da partida desta segunda-feira, a Suíça contrariou as expectativas geradas anteriormente, e conseguiu sair na frente do placar. Aos quinze minutos de jogo, Steven Zuber achou a assistência para o atacante Haris Seferovic marcar para os suíços.
PÊNALTI PERDIDOA Suíça conseguia controlar a sua vitória parcial durante a primeira etapa, e obteve uma grande chance de ampliar a vantagem no segundo tempo. Aos oito minutos, um pênalti foi assinalado em Zuber, mas Ricardo Rodríguez não converteu a penalidade.
QUEM NÃO FAZ...Leva! Logo depois da defesa de Hugo Lloris na cobrança de Ricardo Rodríguez, os franceses conseguiram crescer na partida, indo diretamente ao ataque. Dois minutos após o pênalti, Karim Benzema deixou tudo igual para a França. Em seguida, com catorze minutos, o atacante marcou novamente, virando o jogo.
GOLAÇO​A França decidiu controlar a partida após se empolgar com a virada, e seguiu no campo ofensivo para pressionar a Suíça. Dessa forma, aos 30 minutos da segunda etapa, Paul Pogba achou espaço para encontrar um chute forte, marcando o terceiro dos franceses.
REAÇÃO SUÍÇAPerto do final do tempo normal da partida, os suíços decidiram fazer uma das maiores partidas de sua história. A National Arena viu, aos 36 minutos, Seferovic diminuir e, aos 46 minutos, já nos acréscimos, o empate chegar com gol de Gavranovic.
PÊNALTISO empate continuou na prorrogação e, com isso, a partida foi para a disputa de pênaltis. Nas cobranças, Gavranovic, Schar, Akanji, Vargas e Mehmedi converteram para a Suíça, enquanto Pogba, Giroud, Thuram e Kimpembe converteram para a França. Mbappé, porém, perdeu o pênalti decisivo, e a Suíça classificou-se para as quartas de final.
SEQUÊNCIACom a classificação, a Seleção Suíça enfrenta a Espanha às 13h (de Brasília) desta sexta-feira na Gazprom Arena, em São Petesburgo. A França por sua vez, despede-se da Eurocopa.

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