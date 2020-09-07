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futebol

Mbappé pede reforços no PSG e Leonardo responde ao atacante

Craque francês acredita em título na Liga das Campeões nesta temporada, mas diz que PSG precisa de novos reforços. Leonardo mostra necessidade de vender alguns jogadores...

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 14:51

LanceNet

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Publicado em 

07 set 2020 às 14:51
Crédito: David Ramos / AFP
Com a temporada prestes a ter início para o Paris Saint-Germain, o clube francês, até o momento, fez uma única contratação. E para o atacante Kylian Mbappé, um dos principais nomes da equipe, os parisienses precisam de novos nomes e reforços que deem resultados.- Sou otimista no que que diz respeito a ganhar a Champions. Muitas equipes perderam uma final e ganharam no ano seguinte. Temos de contratar bem, trazer bons jogadores. Espero que tenhamos boas contratações para começarmos a temporada com o objetivo de fazer ainda melhor - disse Mbappé ao "Téléfoot".
Em resposta à declaração de Mbappé, o diretor de futebol Leonardo disse que para contratar novos jogadores, o PSG precisa também vender para que tenha fundos para investir em atletas.
- Todos os clubes precisam vender para comprar, o PSG está nessa situação. Temos de pensar em saídas porque é obrigatório para podermos contratar. O PSG é sempre ambicioso - disse Leonardo, ao "Canal+", antes de completar:
- Já fizemos um grande investimento em Icardi - completou o brasileiro.

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