Mbappé pede reforços no PSG e Leonardo responde ao atacante

Com a temporada prestes a ter início para o Paris Saint-Germain, o clube francês, até o momento, fez uma única contratação. E para o atacante Kylian Mbappé, um dos principais nomes da equipe, os parisienses precisam de novos nomes e reforços que deem resultados.- Sou otimista no que que diz respeito a ganhar a Champions. Muitas equipes perderam uma final e ganharam no ano seguinte. Temos de contratar bem, trazer bons jogadores. Espero que tenhamos boas contratações para começarmos a temporada com o objetivo de fazer ainda melhor - disse Mbappé ao "Téléfoot".
Em resposta à declaração de Mbappé, o diretor de futebol Leonardo disse que para contratar novos jogadores, o PSG precisa também vender para que tenha fundos para investir em atletas.
- Todos os clubes precisam vender para comprar, o PSG está nessa situação. Temos de pensar em saídas porque é obrigatório para podermos contratar. O PSG é sempre ambicioso - disse Leonardo, ao "Canal+", antes de completar:
- Já fizemos um grande investimento em Icardi - completou o brasileiro.