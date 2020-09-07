Mbappé pede reforços no PSG e Leonardo responde ao atacante

Com a temporada prestes a ter início para o Paris Saint-Germain, o clube francês, até o momento, fez uma única contratação. E para o atacante Kylian Mbappé, um dos principais nomes da equipe, os parisienses precisam de novos nomes e reforços que deem resultados.- Sou otimista no que que diz respeito a ganhar a Champions. Muitas equipes perderam uma final e ganharam no ano seguinte. Temos de contratar bem, trazer bons jogadores. Espero que tenhamos boas contratações para começarmos a temporada com o objetivo de fazer ainda melhor - disse Mbappé ao "Téléfoot".