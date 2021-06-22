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futebol

Mbappé pede para sair do Paris Saint-Germain, segundo jornalista

Atacante não quer permanecer no PSG na próxima temporada e busca ser negociado com o Real Madrid. Atleta tem contrato com clube francês até 2022...
LanceNet

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Publicado em 

22 jun 2021 às 12:58

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 12:58

Crédito: Mbappé quer atuar com Benzema no Real Madrid (FRANCK FIFE / AFP
O atacante Kylian Mbappé pediu para deixar o Paris Saint-Germain nesta janela de transferências, segundo o jornalista Daniel RIolo, da "RMC Sport". O atacante tem contrato com a equipe francesa até 2022 e é alvo de interesse do Real Madrid.- Sei que Mbappé pediu para sair, mas é complicado porque primeiro deve encontrar um clube que tenha dinheiro para pagá-lo. Porém a novidade é que ele não quer ficar (no PSG) de verdade. Se não sair neste verão, sairá livre no próximo ano.
> Veja a tabela da Eurocopa
Além de achar um clube que possa pagar o que o PSG irá cobrar pelo atacante, a própria equipe de Mauricio Pochettino teria que entrar no mercado de transferências em busca de um substituto. Portanto, a operação é vista como algo complexo.
No entanto, o Paris Saint-Germain já demonstrou interesse em contar com Cristiano Ronaldo para a próxima temporada. Neymar, principal estrela do conjunto francês, também disse ter desejo de atuar ao lado do craque português.

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