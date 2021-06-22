Mbappé pede para sair do Paris Saint-Germain, segundo jornalista

O atacante Kylian Mbappé pediu para deixar o Paris Saint-Germain nesta janela de transferências, segundo o jornalista Daniel RIolo, da "RMC Sport". O atacante tem contrato com a equipe francesa até 2022 e é alvo de interesse do Real Madrid.- Sei que Mbappé pediu para sair, mas é complicado porque primeiro deve encontrar um clube que tenha dinheiro para pagá-lo. Porém a novidade é que ele não quer ficar (no PSG) de verdade. Se não sair neste verão, sairá livre no próximo ano.