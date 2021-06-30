Mbappé não quer renovar com PSG 'neste momento', diz jornal

De acordo com o jornal esportivo francês "L'Équipe", o atacante Kylian Mbappé não está interessado em renovar seu contrato com o PSG no final da próxima temporada. O atleta tem vínculo com o clube até junho de 2022 e gostaria de sair do time após o termino do período.

+ Conheça o novo app do LANCE! e fique por dentro dos resultados e notícias!O atacante de 22 anos já havia imposto "condições" para a renovação de seu contrato com a equipe. Mbappé teria pedido para que seu novo vínculo fosse estendido até 2023 - dois anos a menos do que o pedido pelo PSG - e com uma opção de saída em 2022. Desde então as negociações estão travadas.Mbappé estava atuando pela seleção francesa na Eurocopa, onde foi eliminado pela Suíça nas oitavas de final após perder o pênalti decisivo. Os atuais campeões do mundo eram um dos favoritos na competição mas caíram após empate em 3 a 3.