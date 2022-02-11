Mbappé marca nos acréscimos e dá a vitória ao PSG contra o Rennes pelo Campeonato Francês

No apagar das luzes no Parc des Princes, o PSG conquistou mais uma vitória na Ligue 1. Nesta sexta-feira, o time da capital francesa derrotou o Rennes por 1 a 0, pela 24ª rodada da competição, com gol de Mbappé nos acréscimos. Dessa forma, o Paris Saint-Germain segue na liderança isolada, enquanto o Rennes desperdiçou a chance de entrar no G4 e permanece na quinta colocação.
Mesmo com mais posse de bola, o PSG teve dificuldades para criar chances claras de gol e viu o Rennes criar as melhores oportunidades no início da partida. Com menos de dez minutos, Laborde alçou bola na área, Bourigeaud pegou mascado de primeira e obrigou Navas a tarabalhar.
Pouco tempo depois, mais uma chance, dessa vez com Santamaria. Após cruzamento de escanteio na área, o camisa 8 do Rennes subiu mais alto do que todos, conseguiu o cabeceio e a bola passou rente à trave. Navas já estava vendido nesse lance.DEMOROU, MAS ACORDOU
A primeira grande chance de gol do PSG veio apenas aos 40 minutos do primeiro tempo. Mbppé partiu pela esquerda, invadiu a área, cortou para a direta e finalizou. A bola desviou na zaga e carimbou a trave. Xavi Simons até conseguiu pegar o rebote, mas o sistema defensivo doe Rennes apareceu e salvou praticamente em cima da linha.NÃO VALEU
Na etapa final, o PSG até conseguiu balançar as redes do Rennes aos 20 minutos. Mbappé recebeu ótima enfiada de bola, invadiu a área, passou pelo goleiro e bateu forte para marcar. Entretanto, o camisa 7 estava um pouco à frente, o bandeirinha assinalou o impedimento. MBAPPÉ RESOLVE
Apesar de um segundo tempo fraco das duas equipes, o PSG conseguiu a vitória com o melhor jogador da partida: Mbappé. Depois de um contra-ataque fulminante, Messi encontrou o camisa 7 aberto pela direita. O atacante encarou a marcação, cortou para o lado e bateu no cantinho para estufar as redes do goleiro Alemdar.SEQUÊNCIA
Agora, o PSG vira a chave para a Champions League. O próximo adversário do time da capital francesa é o Real Madrid, às 17h (de Brasília), pelas oitavas de final da competição, na terça-feira. Já o Rennes volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Troyes, às 11h, pela Ligue 1.