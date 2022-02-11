Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
Mbappé marca nos acréscimos e dá a vitória ao PSG contra o Rennes pelo Campeonato Francês

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 18:58

LanceNet

11 fev 2022 às 18:58
No apagar das luzes no Parc des Princes, o PSG conquistou mais uma vitória na Ligue 1. Nesta sexta-feira, o time da capital francesa derrotou o Rennes por 1 a 0, pela 24ª rodada da competição, com gol de Mbappé nos acréscimos. Dessa forma, o Paris Saint-Germain segue na liderança isolada, enquanto o Rennes desperdiçou a chance de entrar no G4 e permanece na quinta colocação.> Veja quais são os clubes com mais títulos de Intercontinental/Mundial da FifaEM CIMA
Mesmo com mais posse de bola, o PSG teve dificuldades para criar chances claras de gol e viu o Rennes criar as melhores oportunidades no início da partida. Com menos de dez minutos, Laborde alçou bola na área, Bourigeaud pegou mascado de primeira e obrigou Navas a tarabalhar.
Pouco tempo depois, mais uma chance, dessa vez com Santamaria. Após cruzamento de escanteio na área, o camisa 8 do Rennes subiu mais alto do que todos, conseguiu o cabeceio e a bola passou rente à trave. Navas já estava vendido nesse lance.DEMOROU, MAS ACORDOU
A primeira grande chance de gol do PSG veio apenas aos 40 minutos do primeiro tempo. Mbppé partiu pela esquerda, invadiu a área, cortou para a direta e finalizou. A bola desviou na zaga e carimbou a trave. Xavi Simons até conseguiu pegar o rebote, mas o sistema defensivo doe Rennes apareceu e salvou praticamente em cima da linha.NÃO VALEU
Na etapa final, o PSG até conseguiu balançar as redes do Rennes aos 20 minutos. Mbappé recebeu ótima enfiada de bola, invadiu a área, passou pelo goleiro e bateu forte para marcar. Entretanto, o camisa 7 estava um pouco à frente, o bandeirinha assinalou o impedimento. MBAPPÉ RESOLVE
Apesar de um segundo tempo fraco das duas equipes, o PSG conseguiu a vitória com o melhor jogador da partida: Mbappé. Depois de um contra-ataque fulminante, Messi encontrou o camisa 7 aberto pela direita. O atacante encarou a marcação, cortou para o lado e bateu no cantinho para estufar as redes do goleiro Alemdar.SEQUÊNCIA
Agora, o PSG vira a chave para a Champions League. O próximo adversário do time da capital francesa é o Real Madrid, às 17h (de Brasília), pelas oitavas de final da competição, na terça-feira. Já o Rennes volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Troyes, às 11h, pela Ligue 1.
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Livrarias em Vitória comemoram Dia Mundial do Livro com sorteio e brindes
**ARQUIVO** SÃO PAULO, SP 14.12.1990 - Automobilismo - FÃ³rmula 1: o piloto Ayrton Senna mostra prÃªmio da FIA no aeroporto de Congonhas, em SÃ£o Paulo. (SÃ£o Paulo, SP, 14.12.1990. Foto: Sergio Andrade/Folhapress)
O que aconteceu com o Banco Nacional, do icônico boné azul de Senna?
Imagem de destaque
Líbano acusa Israel de crime de guerra por ataque que matou jornalista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados