Mbappé marca no fim e França garante a vitória sobre a Croácia

Pela quarta rodada da Liga das Nações, a França derrotou a Croácia, fora de casa, por 2 a 1. Antoine Griezmann e Kylian Mbappé marcaram os gols dos visitantes, enquanto Vlasic descontou para os donos da casa.SÓ VALE GOLAÇO?Os dois gols da França foram belos lances. O primeiro, marcado por Griezmann, foi de primeira. O atacante aproveitou um rebote e chutou no ângulo. Mbappé aproveitou cruzamento de Digne e garantiu o triunfo.
MUITO FUTEBOLAlém da mídia, Pogba também mostra que tem muita bola. O meio-campista francês fez um lindo lançamento para Digne, que cruzou de primeira para Mbappé marcar.
INVICTOSA França segue sem nunca ter perdido para a Croácia na história. Em oito confrontos, são seis vitórias dos franceses e dois empates.