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futebol

Mbappé marca no fim e França garante a vitória sobre a Croácia

Atacante do Paris Saint-Germain fez um belo gol e a seleção francesa
igualou o número de pontos de Portugal...

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 17:44

LanceNet

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Publicado em 

14 out 2020 às 17:44
Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Pela quarta rodada da Liga das Nações, a França derrotou a Croácia, fora de casa, por 2 a 1. Antoine Griezmann e Kylian Mbappé marcaram os gols dos visitantes, enquanto Vlasic descontou para os donos da casa.SÓ VALE GOLAÇO?Os dois gols da França foram belos lances. O primeiro, marcado por Griezmann, foi de primeira. O atacante aproveitou um rebote e chutou no ângulo. Mbappé aproveitou cruzamento de Digne e garantiu o triunfo.
MUITO FUTEBOLAlém da mídia, Pogba também mostra que tem muita bola. O meio-campista francês fez um lindo lançamento para Digne, que cruzou de primeira para Mbappé marcar.
INVICTOSA França segue sem nunca ter perdido para a Croácia na história. Em oito confrontos, são seis vitórias dos franceses e dois empates.

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