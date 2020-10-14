Mbappé marca no fim e França garante a vitória sobre a Croácia

Pela quarta rodada da Liga das Nações, a França derrotou a Croácia, fora de casa, por 2 a 1. Antoine Griezmann e Kylian Mbappé marcaram os gols dos visitantes, enquanto Vlasic descontou para os donos da casa.SÓ VALE GOLAÇO?Os dois gols da França foram belos lances. O primeiro, marcado por Griezmann, foi de primeira. O atacante aproveitou um rebote e chutou no ângulo. Mbappé aproveitou cruzamento de Digne e garantiu o triunfo.