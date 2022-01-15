futebol

Mbappé marca, e PSG vence o Brest no Campeonato Francês

No Parque dos Príncipes, a equipe de Mauricio Pochettino bateu os adversários por 2 a 0...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jan 2022 às 19:02

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 19:02

O Paris Saint-Germain segue mais líder do que nunca no Campeonato Francês. Neste sábado, a equipe de Pochettino voltou ao caminho das vitórias no torneio e venceu o Brest por 2 a 0. Nos Parque dos Príncipes, Mbappé e Kherer marcaram para os parisienses, que chegaram aos 50 pontos, 11 a mais que o segundo colocado Nice. Na próxima rodada, o PSG encara Reims.+ De Bruyne decide e Manchester City derrota o Chelsea na Premier League
Apesar de jogar em casa diante do modesto Brest, o PSG foi quem levou pressão nos minutos iniciais. Os adversários chegaram duas vezes com perigo, obrigando Donnarumma trabalhar. Na primeira, aos 8', Cardona recebe na área e chuta no cano, mas o italiano defende. Na segunda, o atacante cabeceou após escanteio, mas o arqueiro estava lá novamente para intervir.
O PSG teve algumas chances, mas não levou perigo até marcar o gol aos 31 minutos. Mbappé recebeu de Wijnaldum, cortou a marcação e bateu no canto rasteiro de Bizot para abrir o placar. Aos 39', Icardi balançou as redes do Brest após cabeçada na área, mas o VAR pegou impedimento do atacante e invalidou o lance.
Já aos 2' do segundo tempo, os parisienses assustaram com um chute na trave de Verratti. A pressão seguiu até o segundo gol, aos sete minutos, com Kherer. Nuno Mendes foi à linha de fundo e cruzou para o lateral, que só completou para o gol. O PSG teve outras chances de marcar com Mbappé, mas o francês parou nas boas defesas do goleiro adversário.
Crédito: Mbappé marcou um dos gols do PSG neste sábado (Foto: STEPHANE DE SAKUTIN/AFP

