  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Mbappé marca duas vezes, PSG derrota o Monaco e segue na liderança confortável no Francês
Mbappé marca duas vezes, PSG derrota o Monaco e segue na liderança confortável no Francês

Em casa, a equipe de Maurício Pochettino fez boa partida e não teve dificuldade para somar mais três pontos e rumar para o título...
LanceNet

Publicado em 12 de Dezembro de 2021 às 18:40

O Paris Saint-Germain segue nadando de braçadas no Campeonato Francês. A vítima deste domingo foi o Monaco, que perdeu por 2 a 0 para a equipe de Mauricio Pochettino, no Parque dos Príncipes. Os dois gols do time da capital foram marcados por Mbappé. Com o resultado, o PSG chega aos 45 pontos no torneio, contra 32 do vice-líder Olympique de Marselha.
Em casa, o Paris Saint-Germain começou em cima dos adversários, e abriu o placar logo aos 11 minutos. Dí Maria foi derrubado na área e o árbitro assinou pênalti, convertido com maestria por Mbappé. Aos 23', Ben Yedder teve chance de empatar para o Monaco, mas Donnaruma fez ótima intervenção e parou o ataque.
Já nos acréscimos do primeiro tempo, Mbappé tabelou com Messi, recebeu na entrada da área, e chutou colocado, no canto do goleiro, ampliando o marcador. No segundo tempo, o Monaco teve algumas oportunidades de diminuir, mas esbarrou na falta de pontaria e a partida terminou com a vitória da equipe da casa.
Mbappé marcou os dois gols do PSG neste domingo (Foto: Anne-Christine POUJOULAT/AFP)

