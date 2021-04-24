futebol

Mbappé marca dois, Icardi faz à la Loco Abreu e PSG vence o Metz

Paris Saint-Germain saiu na frente, sofreu empate no início da segunda etapa, mas voltou a dominar a partida e Mbappé foi decisivo com dois gols na partida...

Publicado em 24 de Abril de 2021 às 13:50

LanceNet

24 abr 2021 às 13:50
Crédito: Mbappé marcou os dois gols na vitória do PSG sobre o Metz (JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP
O Paris Saint-Germain conquistou a vitória contra o Metz por 3 a 1 pelo Campeonato Francês. Mbappé foi o grande nome da partida com dois gols e Icardi fechou o marcador. Com a vitória, a equipe de Mauricio Pochettino dorme na liderança da Ligue 1, enquanto o Lille entra em campo neste domingo para encarar o Lyon.DOMÍNIOAos quatro minutos, Mbappé recebeu longo lançamento de Verratti, invadiu a área do Metz e finalizou sem chances para o goleiro e abriu o placar para o Paris Saint-Germain. Aos 16, Neymar cobrou falta com muito perigo, mas a bola passou raspando a trave e saiu pela linha de fundo. A equipe mandante não ofereceu perigo.
DIFERENTENa segunda etapa, o Metz voltou e se impôs mais no ataque. Logo no primeiro minuto, Centonze recebeu cruzamento no segundo pau e empatou a partida de cabeça. Aos sete, Sarr aproveitou cruzamento vindo da esquerda e finalizou de dentro da área para boa defesa de Navas, impedindo a virada.
PRESSÃOApesar do bom momento, a defesa do Metz entregou uma bola para Mbappé aos 13 minutos e o atacante finalizou de fora da área e contou com falha do goleiro para marcar seu segundo gol. Aos 36, Ander Herrera também mandou uma bola no travessão após aproveitar cruzamento por escanteio. No final da partida, Icardi sofreu pênalti e converteu a cobrança com cavadinha.

