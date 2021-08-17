Mbappé manda recado ao vestiário do Paris Saint-Germain

Crédito: Mbappé irá jogar ao lado de Messi no PSG nesta temporada (Twitter Mbappé

Mbappé informou aos seu círculo de pessoas mais próximas no Paris Saint-Germain que irá permanecer no clube nesta temporada, revela a "Cadena SER". Leonardo, diretor esportivo da equipe francesa, repassou o recado ao restante do elenco.Apesar da permanência, o futuro do craque segue indefinido. O atleta tem desejo de vestir a camisa do Real Madrid, sonho que pode realizar em 2022, mas ao longo dessa temporada deve sofrer pressão de Nasser Al-Khelaifi para renovar seu vínculo no PSG.

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Na Espanha, a permanência de Mbappé é tratada como um revés para o clube merengue. No entanto, o Real Madrid poderá negociar a contratação do camisa sete na próxima temporada sem precisar entrar em um acordo com o clube francês.