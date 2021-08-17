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futebol

Mbappé manda recado ao vestiário do Paris Saint-Germain

Segundo "Cadena SER", atacante francês avisou aos companheiros que irá permanecer no PSG nesta temporada. Futuro do jogador ainda segue indefinido...

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 18:57

LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2021 às 18:57
Crédito: Mbappé irá jogar ao lado de Messi no PSG nesta temporada (Twitter Mbappé
Mbappé informou aos seu círculo de pessoas mais próximas no Paris Saint-Germain que irá permanecer no clube nesta temporada, revela a "Cadena SER". Leonardo, diretor esportivo da equipe francesa, repassou o recado ao restante do elenco.Apesar da permanência, o futuro do craque segue indefinido. O atleta tem desejo de vestir a camisa do Real Madrid, sonho que pode realizar em 2022, mas ao longo dessa temporada deve sofrer pressão de Nasser Al-Khelaifi para renovar seu vínculo no PSG.
> Veja a tabela da Ligue 1
Na Espanha, a permanência de Mbappé é tratada como um revés para o clube merengue. No entanto, o Real Madrid poderá negociar a contratação do camisa sete na próxima temporada sem precisar entrar em um acordo com o clube francês.
Embora a janela de transferências se encerre apenas no dia 31 de agosto, a saída do atacante da equipe de Mauricio Pochettino é pouco provável. Com isso, os fãs do futebol terão a oportunidade de assistir Messi jogar ao lado de Neymar e Mbappé por, no mínimo, um ano.

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