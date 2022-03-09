Mbappé já tem pré-contrato com Real Madrid, diz jornal espanhol

A saída de Mbappé do Paris Saint-Germain está cada vez mais próxima. De acordo com o jornal espanhol ‘Mundo Deportivo’, o atacante francês já teria assinado um pré-contrato com o Real Madrid para a próxima temporada. > Ministério Público da Suíça pede prisões de presidente do PSG e de ex-secretário geral da Fifa

Em fim de contrato com o Paris Saint-Germain, Mbappé já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Porém, existem condições que permitem romper esse acordo inicial entre as partes e o PSG segue na luta pela renovação do jogador.

Ainda de acordo com o jornal espanhol, o pré-contrato assinado por Mbappé e Real Madrid deverá valer somente após o encerramento do vínculo do francês com o PSG, a partir de julho deste ano.

O duelo entre PSG e Real Madrid não fica somente fora de campo. Os clubes se enfrentam nesta quarta-feira no Santiago Bernabéu por uma vaga nas quartas de final da Champions League.