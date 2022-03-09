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futebol

Mbappé já tem pré-contrato com Real Madrid, diz jornal espanhol

Segundo o jornal ‘Mundo Deportivo’, o francês já teria um acordo com o clube merengue, mas este deve ser válido somente após o vínculo com o PSG se encerrar, em junho
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LanceNet

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Publicado em 

09 mar 2022 às 10:55

Publicado em 09 de Março de 2022 às 10:55

A saída de Mbappé do Paris Saint-Germain está cada vez mais próxima. De acordo com o jornal espanhol ‘Mundo Deportivo’, o atacante francês já teria assinado um pré-contrato com o Real Madrid para a próxima temporada. > Ministério Público da Suíça pede prisões de presidente do PSG e de ex-secretário geral da Fifa
Em fim de contrato com o Paris Saint-Germain, Mbappé já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Porém, existem condições que permitem romper esse acordo inicial entre as partes e o PSG segue na luta pela renovação do jogador.
Ainda de acordo com o jornal espanhol, o pré-contrato assinado por Mbappé e Real Madrid deverá valer somente após o encerramento do vínculo do francês com o PSG, a partir de julho deste ano.
O duelo entre PSG e Real Madrid não fica somente fora de campo. Os clubes se enfrentam nesta quarta-feira no Santiago Bernabéu por uma vaga nas quartas de final da Champions League.
Crédito: MbappéestápróximodesairdoPSG(Foto:LOICVENANCE/AFP

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