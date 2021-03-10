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futebol

Mbappé já recusou três ofertas do PSG, diz rádio espanhola

Atacante ainda não decidiu seu futuro e deve dar uma resposta ao final desta temporada. Jovem pode permanecer no PSG ou buscar uma saída para o Real Madrid...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 08:51

LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2021 às 08:51
Crédito: Mbappé tem o futuro incerto para a próxima temporada (LLUIS GENE / AFP
Mbappé já recusou três propostas de renovação de contrato do Paris Saint-Germain, segundo a “Cadena SER”. O contrato do atacante termina em 2022 e o atleta é alvo de interesse do Real Madrid e Liverpool. No entanto, o jogador segue negociando com a equipe francesa em busca do salário na faixa dos 35 milhões de euros (aproximadamente R$ 238 milhões) e de um projeto esportivo vencedor a longo prazo.Caso a renovação não aconteça nos próximos meses, os merengues devem atuar no mercado pela contratação do camisa sete. O clube espanhol tem a intenção de aproveitar o último ano de contrato de Mbappé e fazer uma proposta ao PSG, uma vez que o time de Nasser Al-Khelaifi pode perder o atacante sem custos em 2022.
> Veja a tabela da Ligue 1
Leonardo, diretor esportivo do gigante da Ligue 1, está confiante de que a renovação com Mbappé possa acontecer. Os franceses também são conhecidos por dificultar negociações de seus atletas chaves, como já aconteceu com Neymar, Marquinhos e Verratti quando sondados pelo Barcelona. A decisão final está nas mãos do campeão mundial.

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