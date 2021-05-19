Mbappé impõe duas condições para renovar contrato com o PSG

O atacante Mbappé impõe duas condições para renovar seu contrato com o Paris Saint-Germain, segundo o "Le Parisien". Enquanto o clube busca estender o contrato da estrela até 2025, com a opção de saída em 2024, o jogador quer um acordo até 2023 com a possibilidade de sair em 2022. Ou seja, o francês atuaria por uma única temporada na atual equipe.O atleta dá a possibilidade ao atual campeão da Ligue 1 de contar com seus serviços por mais um ano sem perdê-lo de graça na janela de tranferências de 2022. No entanto, o camisa sete busca outros objetivos na carreira e é alvo de interesse do Real Madrid e do Liverpool para o futuro. No entanto, as negociações estão travadas.