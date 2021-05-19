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futebol

Mbappé impõe duas condições para renovar contrato com o PSG

Até o momento, as negociações estão travadas, mas jornal francês revela que atacante estaria disposto a permanecer mais uma temporada na equipe de Pochettino...

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 08:33

LanceNet

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Publicado em 

19 mai 2021 às 08:33
Crédito: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP
O atacante Mbappé impõe duas condições para renovar seu contrato com o Paris Saint-Germain, segundo o "Le Parisien". Enquanto o clube busca estender o contrato da estrela até 2025, com a opção de saída em 2024, o jogador quer um acordo até 2023 com a possibilidade de sair em 2022. Ou seja, o francês atuaria por uma única temporada na atual equipe.O atleta dá a possibilidade ao atual campeão da Ligue 1 de contar com seus serviços por mais um ano sem perdê-lo de graça na janela de tranferências de 2022. No entanto, o camisa sete busca outros objetivos na carreira e é alvo de interesse do Real Madrid e do Liverpool para o futuro. No entanto, as negociações estão travadas.
> Veja a tabela da Ligue 1
O outro ponto que Mbappé exige é a montagem de um elenco competitivo para brigar pelo título da Champions League. O ponta entende que o clube precisa de um lateral direito e um meio-campista que dê volume, impacto e qualidade técnica ao plantel. Com isso, o mercado de transferências é chave para convencer o jovem.
Nas últimas semanas, o PSG garantiu a permanência de Neymar até 2025, mas também busca outros nomes para a próxima temporada. As chegadas de Messi e Cristiano Ronaldo foram especuladas para o setor ofensivo, enquanto Camavinga poderia ser um dos principais reforços no meio de campo. Na ala direita, o clube estuda a chegada do brasileiro Emerson.

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