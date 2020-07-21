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futebol

Mbappé garante permanência no PSG na próxima temporada

Atacante francês pôs fim às especulações sobre transferências na janela de verão europeu...
LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2020 às 20:20

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 20:20

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Após marcar em mais uma goleada do Paris Saint-Germain, o atacante Kylian Mbappé afirmou que não deixará o clube francês na próxima temporada. De acordo com o craque, "aconteça o que acontecer", ele permanecerá no Parque dos Príncipes.
Nesta terça-feira, o PSG venceu o Celtic por 4 a 0 em amistoso preparatório para a reta final da temporada europeia. O jogador conversou com a imprensa após o jogo e garantiu a continuidade.
- Só tenho que dizer que estou aqui e que estou no projeto para um quarto ano aqui. Digo para todo mundo, diretores, torcedores... Sigo aqui, aconteça o que acontecer, quero ajudar para que a equipe ganhe títulos e seja a melhor do mundo.

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