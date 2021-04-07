Mbappé fala após marcar dois gols na vitória do PSG na Champions: 'Foi uma super exibição'

Crédito: CHRISTOF STACHE / AFP

Nesta quarta-feira, o Paris Saint-Germain venceu o Bayern de Munique por 3 a 2 pela partida de ida das quartas de final da Champions League. Após o final do confronto, o atacante Kylian Mbappé, autor de dois gols, falou à imprensa sobre o jogo.

Veja a tabela da Champions- Foi uma super exibição do nosso coletivo e eu beneficiei desse trabalho. Agora, ainda estamos a meio da eliminatória. Tivemos de sofrer, mas fomos sólidos e aproveitámos os nossos pontos fortes - disse Mbappé, autor de dois gols na partida.

O jogador também falou sobre como a equipe deve entrar em campo na partida de volta, no próximo dia 13.

- Como disse depois do Barcelona, gosto muito destes jogos. Na segunda mão temos de atacar com confiança mesmo se o Bayern é uma grande equipa. É normal na Liga dos Campeões, só estão grandes equipas - falou o atacante francês.