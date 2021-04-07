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futebol

Mbappé fala após marcar dois gols na vitória do PSG na Champions: 'Foi uma super exibição'

Atacante francês do Paris Saint-Germain foi essencial na vitória da equipe francesa sobre o Bayern de Munique pela Champions League...

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 18:56

LanceNet

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Publicado em 

07 abr 2021 às 18:56
Crédito: CHRISTOF STACHE / AFP
Nesta quarta-feira, o Paris Saint-Germain venceu o Bayern de Munique por 3 a 2 pela partida de ida das quartas de final da Champions League. Após o final do confronto, o atacante Kylian Mbappé, autor de dois gols, falou à imprensa sobre o jogo.
Veja a tabela da Champions- Foi uma super exibição do nosso coletivo e eu beneficiei desse trabalho. Agora, ainda estamos a meio da eliminatória. Tivemos de sofrer, mas fomos sólidos e aproveitámos os nossos pontos fortes - disse Mbappé, autor de dois gols na partida.
O jogador também falou sobre como a equipe deve entrar em campo na partida de volta, no próximo dia 13.
- Como disse depois do Barcelona, gosto muito destes jogos. Na segunda mão temos de atacar com confiança mesmo se o Bayern é uma grande equipa. É normal na Liga dos Campeões, só estão grandes equipas - falou o atacante francês.
​O PSG entra em campo neste sábado, às 12h (de Brasília), contra o Strasbourg. A partida será transmitida ao vivo no site do LANCE!.

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