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Mbappé explica que PSG está cansado no início de temporada

Equipe não teve muito tempo de descanso entre a final da Liga dos Campeões e o retorno para a atual temporada por conta do enxuto calendário causado pela Covid-19...
LanceNet

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Publicado em 

26 out 2020 às 10:32

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 10:32

Crédito: PASCAL GUYOT / AFP
O atacante Kylian Mbappé concedeu uma entrevista para o site oficial do Paris Saint-Germain e explicou o início de temporada irregular no Campeonato Francês e na Liga dos Campeões. O clube fez uma última temporada em que conquistou três títulos nacionais e chegou na final da principal competição de futebol da Europa.
- A volta foi complicada, principalmente fisicamente. Muitos jogadores tiveram Covid-19, outros foram para suas seleções. Para mim, a sensação é que estou na partida 60 da temporada e não na nona. Tivemos uma maratona de jogos. Geralmente, quando se chega em uma final de Champions, você tem férias depois, mas nós não tivemos descanso.Apesar dos problemas, o francês se mostrou confiante para se recuperar dentro do grupo da Champion League diante do Istanbul Basaksehir nesta quarta-feira. Mbappé afirmou que estar no PSG é sinônimo de ter que vencer todos os jogos e que os jogadores estão sempre sob pressão por resultados.

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